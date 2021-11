HRT-ova voditeljica i reporterka nakon dvije godine napušta Prisavlje, poznato i gdje nastavlja karijeru

Nastavlja se preslagivanje na hrvatskoj medijskoj sceni. Dan nakon što je objavljeno da Andrija Jarak nakon 17 godina napušta Novu TV u javnost je procurila informacija o još jednom transferu. Mlada HRT-ova novinarka i voditeljica Jelena Bokun nakon dvije godine napušta HRT te odlazi na N1 televiziju. Na novo radno mjesto stiže 6. prosinca.

- Baš na svetog Nikolu, što mi se čini simbolično: novi posao u čizmici, jedan od najboljih poklona koje pamtim. I nadam se da će me odmah baciti u vatru, na teren. Dotad ću se i odmoriti, tako da sam spremna za sve što me čeka - rekla je Jelena za Slobodnu Dalmaciju.

Iza Jelene su brojni novinarski zadaci, a ostat će upamćena najviše po izvještavanju o pandemiji, potresima, ali i uhićenjima.

- Kad god čujem da je USKOK u akciji, u roku od minute očekujem poziv s televizije u kojem mi govore da idem na teren. Često moji kolege ne razumiju što mi je tu zanimljivo jer se sve svodi većinom na sate i sate čekanja. Bilo ljeto ili zima. Čekate ispred kuća gdje su pretresi, pa čekate ispred USKOK-a, a onda na kraju i ispred suda - istaknula je Jelena.

Foto: HRT

Dodala je i da će joj u sjećanju svakako ostati mjeseci provedeni u Banovini. - Došla sam na dan potresa i nastavila ići gotovo svakodnevno sve do svibnja. A za to sam vrijeme čula puno priča, upoznala ljude koji su proživjeli ono što im je dotad bilo nezamislivo. Ali najljepše od svega je što je baš ta situacija pokazala koliko smo mi Hrvati spremni pomoći kad to zatreba. Gledala sam kako ljudi iz svih dijelova Hrvatske grade kuće njima dotad nepoznatim Petrinjcima, Glinjanima, Siščanima - zaključila je novinarka.

