Hollywoodski spektakl o Nikoli Tesli uopće neće igrati u kinima?

Nikola Tesla također je jedna od žrtava skandala vezanog za Harveya Weinsteina. Riječ je o filmu “The Current War”, koji prikazuje bespoštedno nadmetanje Thomasa Alve Edisona i Georgea Westinghousea oko toga čiji će električni sustav strujom opskrbljivati moderni svijet gdje je, kako već znamo, prevaga bio upravo naš pronalazač.

Iako je premijerno prikazan još na prošlogodišnjem filmskom festivalu u Torontu, a u njemu glavne uloge tumače Benedict Cumberbatch i Michael Shannon, još se nije pojavio u kinima. Štoviše, glavna glumica u filmu Katherine Waterston izjavila je u svibnju kako ne vjeruje da će se “The Current War” ikada prikazati. Cumberbatch se ipak nada pa je nedavno rekao kako je spreman čekati i dvije godine ako toliko treba da u zaborav padne skandal vezan za producenta filma, a to je sam Harvey Weinstein koji se u izradu filma bio čak i izravno uključio. Tužno, procjenjivalo se da je film čak i kandidat za Oscar. No film u kojem bi se konačno i na velikom platnu prikazala velika uloga Nikole Tesle nije jedina žrtva purgatorija kroz koji već neko vrijeme prolazi grad snova.

Vidjeli smo već “Sav novac svijeta” u kojem je umjesto Kevina Spaceyja nastupio Christopher Plummer, i to tako da su nanovo snimane scene koje je Spacey već bio snimio. Veliki glumac, uništen nizom optužbi za napastovanje, izgubio je i biografski film o Goreu Vidalu koji je trebao snimiti za Netflix. Odavno već znamo da ga neće biti u zadnjoj sezoni “Kuće od karata”.



Channing Tatum pak neće imati svoj redateljski debi jer je “Forgive Me, Leonard Peacock” trebao snimiti upravo pod okriljem Weinsteinove produkcije. A trebao je to biti film snimljen prema istoimenoj knjizi Matthewa Quicka koja se bavi upravo seksualnim zlostavljanjem. Isto je i s projektom Davida O. Russella u kojem su trebali nastupiti Robert De Niro i Julianne Moore, serija koja nije stigla ni dobiti ime trebala se prikazivati na Amazonu. Neće biti ni miniserije o Elvisu Presleyu koju je The Weinstein Company trebao napraviti za Apple, a bila je riječ tek o početku veće sage o najpoznatijim svjetskim glazbenicima. Uz Spaceya najveći je gubitnik Louis C. K. koji je izgubio film “I Love You, Daddy”, ali i još jednu sezonu svoje serije Louie, Fox mu je otkazao nekoliko serija koje je trebao napraviti za tu mrežu, a Netflix mu je otkazao i dva stand-upa.

Neće biti ni biografskog filma o Hughu Hefneru koji je trebao napraviti Brett Ratner, a Hefa je trebao glumiti Jared Leto. Playboy je raskinuo sve veze s filmašem čiji su uraci zaradili više od dvije milijarde dolara. Loše je prošao i Jeffrey Tambor koji se više neće pojavljivati u hvaljenoj seriji “Transparent”, a tamo je bio glavni lik. Skandal sa seksualnim uznemiravanjem posredno se dotaknuo i američke politike, izravno politike na ekranima. HBO je otkazao snimanje filma o predsjedničkoj kampanji 2016. godine prema knjizi “Game Change” Marka Halperina i Johna Heilemanna nakon što je otkriveno da i Halperina optužuju za zlostavljanje. Penguin je tada otkazao i izdavanje knjige.

Najmanja je šteta na popularnim serijama kao što je “Waco”, priča o tragediji s vjerskom sektom Davida Koresha u kojoj glume Michael Shannon i Taylor Kitsch, “Project Runway”, modni reality s Heidi Klum, “Six” s Olivom Munn ili “Peaky Blinders” u kojoj je ime Weinsteina i njegove kompanije naprosto izbrisano. Na vrijeme se izvukao Quentin Tarantino priznavši da je znao i previše o Weinsteinovim djelima pa sada pod okriljem Sonyja snima svoj deveti film, “Once Upon a Time in Hollywood”, koji je smješten u doba Charlesa Mansona, a u njemu glume Brad Pitt i Leonardo di Caprio.