Helena Livaković s tribina bodrila supruga: U naručju držala sinčića

Redateljica (57) o braku s glumcem (33): 'Ne shvaćam fascinaciju razlikom u godinama'

Mislim da je zanimanje bilo veće kada smo počeli vezu, a to je bilo prije 14 godina. Na početku je to bilo poprilično intenzivno. Tu vrstu 'fascinacije', budući da je toliko mlađi od mene, mi i nismo mogli shvatiti, no pretpostavljam da je ona s vremenom malo nestala - rekla je redateljica Sam Taylor-Johnson.