Slavna manekenka šokirala obožavatelje, otkrila da dnevno jede samo 900 kalorija

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki Heidi Klum (50) na Instagramu je otkrila koliko je teška, te koliko dnevno jede, i naišla na salvu kritika zbog svojih prehrambenih navika.

Heidi je na Instagram storyjima u sklopu odgovaranja na pitanja obožavatelja otkrila da dan započinje niskokaloričnim doručkom koji se sastoji od tri poširana jaja u toplom pilećem temeljcu. Osim toga nije otkrila puno, ali je izjavila da ne jede više od 900 kalorija dnevno. Nakon toga uslijedila je molba jednog od pratitelja da otkrije koliko je teška što ju je nasmijalo, ali je molbu i ispunila. Snimila je video svojih stopala na vagi te kasnije u zasebnom videu otkrila da teži 62,5 kilograma, što je za njenih 175 centimetara u granici normalnog, piše Daily Mail. Međutim, medicinski stručnjaci preporučuju da žene dnevno unesu 2000 kalorija.

Mediji su se nakon toga raspisali o njenoj restriktivnoj prehrani i mršavosti, pa je Heidi bila prisiljena snimiti novi video.

"Tek sam stigla kući i prijatelji mi šalju te članke u kojima piše da unosim samo 900 kalorija. Prvo što želim reći je da mislim da nikad u životu nisam trebala brojati kalorije i ne vjerujte svemu što pročitate. Ne brojim kalorije. Netko me pitao koliko sam teška pa sam stala na vagu i to pokazala. Ljudi nekako stave stvari zajedno i napišu hrpu smeća. To je vrlo tužno jer više nema pravog novinarstva, ljudi samo izmisle priče, jedna osoba to napiše i svi skoče na to. To je stvarno tužno jer potencijalno vjeruju u sve što pročitaju", rekla je u videu.

Inače, Heidi je nedavno bila na odmoru u Italiji sa 17- godina mlađim suprugom, glazbenikom Tomom Kaulitzom (33). Prije njega je od 1997. do 2002. bila u braku s Ricom Pipinom, a od 2005. do 2014. s glazbenikom Sealom s kojim ima dva sina, Henryja i Johana.

Iz prijašnje veze ima kćerku Helene, za koju kaže da joj je Seal otac, premda joj je biološki otac Flavio Briatore, ali on ne sudjeluje u kćerkinom životu.

