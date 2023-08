Reper kojeg obožavaju mladi Hrvati snimljen kako nasred ulice nasrće na djevojku

Bosanskohercegovački reper Buba Corelli snimljen je kako fizički nasrće na svoju djevojku, piše portal pink.rs. Naime, na samom početku videa kojeg možete vidjeti OVDJE jasno se vidi kako reper pravog imena Amar Hodžić nasred ulice hvata djevojku za kosu ili vrat, a zatim joj nešto objašnjava. Djevojka potom odlazi od njega, a muškarac s rukama prekriženima na leđima ide za njom i urla.

Kako doznaje pink.rs, policija je u nekoliko navrata dolazila u njihov stan zbog dojava o galami, svađi i galami. Službenih objava policije nema.

Podsjetimo, poznati reper već je nekoliko puta bio "gost" u crnim kronikama. Prije četiri godine osuđen je na godinu dana zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Hodžić i njegov prijatelj Almir Bozolija optuženi su da su od prosinca 2014. do lipnja 2016. godine nabavljali i prodavali hašiš, kanbis i amfetamin na području Kantona Sarajevo koji su čuvali na različitim lokacijama – stanovima, poslovnim prostorima, kućama i automobilima. Dalje su to prepakiravali za prodaju na ulicama. Buba Corelli u pritvoru je bio 8 mjeseci, od lipnja 2015. do veljače 2016. godine, dok je Bozalija izašao mjesec dana prije, u siječnju 2016. godine. Ostatak kazne Corelli je otplatio.

Prije dvije godine na nastupu Bube Corellija i Jale Barat u Nišu dogodio se incident kada se jedan obožavatelj pokušao popeti na pozornicu tijekom njihovog nastupa. Reagirali su njihovi zaštitari, koji su čovjeka bacili na pod i pretukli. Srpski mediji nakon toga pisali su kako je Jali i Bubi zabranjen ulazak u Srbiju.

