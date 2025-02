Hari Mata Hari nastupio u Zagrebu nakon deset godina, publika u deliriju: 'Bilo je fantastično'

Sinoć je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan prvi od tri rasprodana koncerta Harija Mata Harija. Ovo je bio njegov prvi nastup u Zagrebu nakon deset godina, a atmosfera u dvorani svjedočila je koliko je publika željno iščekivala njegov povratak.

Više od dva i pol sata publika je pjevala u glas, prateći svaku pjesmu od početka do kraja. Koncert je otvoren pjesmama "Strah me da te volim", "Ruzmarin", "Ne lomi me" i "Ja nemam snage", kojima je odmah osvojio publiku. Kako je večer odmicala, euforija je rasla – pjesme "Lejla", "Navodno", "Drumovi" i "Azra" izazvale su ovacije, dok su "Ja ne pijem" i "Bosanac" podigle cijelu dvoranu na noge.

“Bio je fantastično. Dosta godina nismo bili u Zagrebu i jedva su me nagovorili na ove koncerte jer stvarno nismo ništa ni zaslužili ni izdali, ali očito je Hari Mata Hari muzejska vrijednost kad su stare pjesme toliko slavne da su uspjele rasprodati sva tri koncerta u mjesec dana” rekao je Hari Varešanović netom nakon koncerta.

Na pitanje hoće li biti i četvrtog termina odgovorio je: “Nažalost zbog zauzetosti ovog hrama kulture nije bilo mjesta za još datuma, ali moglo ih je biti i više, kako ne. Al ostavit ćemo to sad po strani, vrijeme mi je i da nešto novo snimim, da obradujem publiku”, najavio je Hari.

Publiku je oduševio i gost koncerta, 14-godišnji dječak Ajdin Osmanović, kojega mnogi nazivaju čudom od djeteta i slavujem iz Srebrenika. Ajdin je za ovu priliku otpjevao "Što te nema" i zaslužio zavidan aplauz.

Hari Mata Hari održat će koncerte u dvorani Lisinski u ponedjeljak 24. veljače i 25. veljače. Podsjetimo, ulaznice za prvi termin planule su u svega tri dana, nakon čega su ubrzo rasprodana i preostala dva datuma, što je još jednom potvrdilo njegovu neprolaznu popularnost među zagrebačkom publikom.

