Hana objavila prepisku s Goranom: 'On je izašao u javnost s lažima, a ja ću s dokazima'

Nakon prekida bivšeg Gospodina Savršenog Gorana Jureneca (41) i Zagrepčanke Hane Rodić (23) njihovi pratitelji i dalje ne prestaju biti znatiželjni oko raspleta naizgled sretne veze. Naime, novi niz tvrdnja koje je iznijela Zagrepčanka na svojim storyjima ponovno dižu prašinu, piše 24 sata.

Fanovi su bili znatiželjni zašto je Hana objavila raskid tek neki dan, ako je do njega došlo puno ranije. Rodić je odgovorila tada prijepiskom koja se prema svemu sudeći odvila na Valentinovo.

- Gujcek moj! Želim ti sretno Valentinovo. Želim da znaš da mi jako fališ i da jako na tebe mislim. Nadam se da je to jedino Valentinovo koje ćemo bez drugoga provesti. Ljubim i mislim na tebe, evo ti jedna ruža, Moja gico - pisao joj je navodno Goran prije 45 dana.

Reality zvijezda je potom napisala kako je Goran očito mislio da ona neće saznati što joj je radio iza leđa.

- Ali ljubavnica ga je sje**la pa je sve kačila na storye i stavila moju frendicu u bliske prijatelje da sve vidi - napisala je, a na upit radi li ovo sve Goran zbog publiciteta, odgovara potvrdno.

- Ovo da ide javno s ovom pričom? Naravno! Samo što je želio poniziti mene, a spustio je sebe. Ja sam se samo izjasnila da sam stavila točku na odnos, a on je izašao u javnost s takvim lažima, a ja ću sada s dokazima - tvrdi Hana.

Podsjetimo, Hana je nedavno za Večernji list ispričala više o okolnostima prekida.

- Smiješan je. Kako išta vjerovati osobi koja je vodila dvostruki život toliko dugo i onda se još pohvalio time na društvenim mrežama i pokušao ocrniti mene kako bi dobio sažaljenje javnosti. Ja sam neovisna žena - tvrdi Rodić te o spornom stanu otkriva: "Goran i ja smo imali dogovor da on plati stan dok ja ne dođem kod njega u London, no kako se i on vratio u Berlin, ja sam trenutno u stanu koji iznajmljuje moja agencija gdje sam u suvlasništvu te sam i direktorica marketinga".

Iako je Jurenec u dugačkoj objavi na Instagramu kazao da se on u London preselio nakon Božića i da je tamo započeo život s bivšom djevojkom Claudijom, Hana kaže da je za nju saznala tek prošlog četvrtka. - Za njegovu vezu s Claudijom saznala sam 25. ožujka kada sam vidjela njezine storyje na Instagramu i da je bila u stanu. Pitala sam ga tko je ta djevojka, no on mi je prvo tvrdio da ju ne poznaje. Nisam je nikada srela i nadam se da neću - kaže Rodić koja nam dalje otkriva kada je primijetila da stvari između njih više ne funkcioniraju.

- Shvatila sam da se on počeo drugačije ponašati prema meni kada sam se doselila u Berlin, ali tada je i počela pandemija tako da nisam sumnjala na ljubavnicu. Iako nam se odnos jako popravio u studenom i prosincu prošle godine i moram priznati da smo se jako lijepo slagali dok nisam otišla za Zagreb - priznaje Zagrepčanka.

