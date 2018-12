Gospodin Savršeni u sukobu s Nevenom Ciganovićem

Iako se u showu Gospodin Savršeni više svađaju djevojke oko njega, dok Goran Jurenec ostavlja dojam nekonfliktnog momka, sudeći po onome što piše po društvenim mrežama, i on se zna posvađati s onima koji mu smetaju.

A zasmetao mu je Neven Ciganović kojeg je blokirao na Instagramu, što je "Cigi" objavio na Facebooku.

-Ha.ha.. vidim da pratiš Facebook Nevena Ciganovića. Tip te razvaljuje, napisao je pratitelj Jurenecu, koji odgovora na većinu komentara svojih pratitelja.

-Koga?!? Ma ne pratim ti ja nebitne osobe., odgovorio je Jurenec.

-Čini se da ti nije baš tako nebitan kad se požalio da si ga blokirao na Instagramu. U svakom slučaju sretan rođendan, dodao je pratitelj.

-Znaš, ja ti svakog cijenim i poštujem da li ga znao ili ne! Ali ne ako je netko bezobrazan i vrijeđa i to bez da mene ili tu osobu zna - to ne dozvoljavam i neću dopustiti! Ako mu je dosadno u životu ili nije zadovoljan sam sa sobom - neka onda malo promisli zbog čega bi to moglo biti,ali sumnjam da taj LEPTIRIĆ ima toliko “samo-refleksije” u sebi, pa zato nek “leprša” gdje želi-ali neće kod mene", poručio je Gospodin Savršeni pa dodao:

-Ma nek on iskazuje šta god hoće, ali neće nikog na mojoj stranici vrijeđati, zaključio je Jurenec.

