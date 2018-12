Gospodin Savršeni: Zbog ljubomore su mi propale sve dosadašnje veze

Samo tjedan dana dijeli Gorana Jureneca od teške, ali konačne odluke – odabira svoje idealne partnerice u RTL-ovu showu “Gospodin Savršeni”. Bivši košarkaš i maneken s nekim natjecateljicama u showu posebno se zbližio, a s nekima nije uspio kliknuti.

Tko će biti njegova odabranica, saznat ćemo sljedeći tjedan, a mi smo u međuvremenu “priveli” na razgovor Gospodina Savršenog i doznali svakakve pikanterije iz njegova ljubavnog života. Otkrio nam je 39-godišnji Goran kako se nosi s ljubomorom u ljubavnim odnosima, što je sve spreman napraviti za ljubav, a rekao nam je i što njegova mama misli o njegovim djevojkama.

Show i vaše druženje s djevojkama bliži se kraju, razvijaju li se prema nekoj od djevojaka posebne emocije, zaljubljujete li se?

Naravno da se s vremenom emocije sve više pojavljuju, ali mislim da treba proći još neko vrijeme kako bih mogao reći da sam zaljubljen.

Kakve bi karakterne, a kakve fizičke osobine trebala imati vaša partnerica?

Volim kad djevojka drži do sebe, ima samopouzdanja, smisla za humor i dozu strasti koja ojačava odnos. Što se fizičkog izgleda tiče, bitno mi je da vodi brigu o svom izgledu i da se ugodno osjeća u svojoj koži. Preferiram vitke djevojke i padam na lijep osmijeh.

Zgodan i uspješan muškarac, a još ste solo, kako to da već dosad niste pronašli srodnu dušu?

Težim prema nekom svom idealu koji još nisam uspio pronaći. No možda mi ova emisija pomogne u pronalasku idealne partnerice.

Kakav je Goran Jurenec kad je u vezi i zaljubljen?

Posvećujem se svojoj partnerici i nastojim se truditi da ona bude sretna te priznajem da sam jako romantičan kada sam zaljubljen.

Jeste li ljubomorni ili imate puno povjerenje u svoju partnericu?

Mislim da je mala doza “zdrave ljubomore” dobra u odnosu jer, kada je ne bi bilo, to bi značilo da mi je svejedno. Uvijek imam povjerenja u osobu sve dok se ne pokaže suprotno. Želim vjerovati voljenoj osobi i, ako oboje tako razmišljamo, onda nema mjesta pravoj ljubomori.

Jesu li vaše partnerice bile ljubomorne? Kako su se nosile s vašom košarkaškom karijerom i karijerom modela?

Moje bivše djevojke znale su biti ljubomorne, a ja sam to tolerirao do neke granice do koje sam mogao. Jedna mi je veza čak i pukla zbog ljubomore jer tadašnja djevojka nije mogla prihvatiti moj način života. Dok sam bio košarkaš, to je bilo prihvatljivo, no kada sam zakoračio u glumu i modeling, to je postao veći problem.

Koji vas prekid je najviše slomio i zašto?

Smatram da je svaki prekid težak i nemam neki koji bih izdvojio.

Kako liječite ljubavne rane nakon prekida?

U takvim situacijama nastupaju prijatelji i gin.

Zaljubljujete li se lako?

Rijetko se baš jako zaljubim, ali često dolazi do nekih simpatija i sviđanja.

Koja je najromantičnija gesta koju ste napravili za neku djevojku?

Smatram da je to neka vrsta intime i volio bih ostati tajanstven.

Kako su vaši prijatelji i obitelj komentirali ovaj show, je li bilo osuda?

Nisu me osuđivali, moji prijatelji i obitelj oduvijek su mi bili velika podrška. Pogotovo moja majka koja mi je rekla mi je da probam, da nemam što izgubiti jer možda pronađem djevojku za sebe.

Ako se zaljubite i ostvarite vezu s nekom od djevojaka iz showa, jeste se spremni preseliti u Hrvatsku zbog toga?

Nastojao bih da napravimo neki kompromis da oboje budemo zadovoljni dogovorom. No u konačnici se vidim tamo gdje me ljubav vodi.

Što ste sve spremni učiniti zbog ljubavi?

Spreman sam učiniti gotovo sve ako se i partnerica jednako trudi u našoj vezi jer je obostrani trud važan za održavanje zdrave veze.

Kajete li se zbog neke ljubavne odluke, je li vam krivo što ste možda neke bivše ljubavi olako pustili iz svog života?

Ne kajem se ni zbog čega jer smatram da se sve u životu događa s razlogom pa tako su i bivši – bivši s razlogom. Uvijek nastojim sve gledati s pozitivne strane.

Kako vaša mama komentira djevojke iz showa, ima li svoju favoritkinju?

Moja mama odlučila je ostati neutralna kako ne bi utjecala na moje mišljenje te vjeruje u mene i moje mišljenje.

Koliko vam je važan mamin blagoslov i što ako se mami ne svidi djevojka koju odaberete za suprugu?

Važan mi je blagoslov moje majke jer mi je važno njezino mišljenje, ali ona će svakako biti sretna za koju god se djevojku odlučio ako zna da sam ja sretan.

Kada se zamišljate za par godina, kakvu sliku Gorana vidite?

Volio bih imati veliku obitelj te se za nekoliko godina vidim u braku s djecom i ženom s kojom bih gradio svoje malo carstvo i karijeru.

Čije ljubavne savjete uvijek poslušate?

Uvijek volim čuti savjet prijatelja ili starije osobe jer znam da će mi dati iskren i mudar odgovor.

Koje su mane i nesavršenosti Gospodina Savršenog?

Znam biti dosta temperamentan i ponekad malo i tvrdoglav.

Kako ćete provesti ove blagdane, kojih se tradicija držite u obitelji?

Svake godine prvo odlazim na ponoćku za Božić i nastojim se vidjeti sa svojim najbližima i provesti što više vremena u okruženju obitelji. Ovaj Božić također ću provesti s mamom i najbližom obitelji, bit će tu puno veselja, smijeha, hrane, a o kolačima da ne pričam.

Koja je vaša novogodišnja želja i na čemu ste zahvalni u 2018. godini?

Zahvalan sam što sam sve uspio doživjeti u 2018. godini i nadam se da će 2019. biti još bolja! Ugodni blagdani svima!

