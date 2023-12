Goran uz večeru servirao i izazov u znaku 'Survivora': 'Definitivno će dobiti nagradu za lažova tjedna'

Nakon avanture života – sudjelovanja u 'Survivoru' – magistar kineziologije Goran Špaleta otisnuo se ka drugim izazovima, prihvativši kulinarske i domaćinske izazove u showu 'Riba na torti'. No, iako se isprva predstavio kao potpuno neiskusni domaćin, servirao je večeru za koju je osvojio visokih 19 ribica i tako preuzeo vodstvo.

„Goran će definitivno dobiti nagradu za lažova tjedna, s obzirom da nas je sve navukao na priču da nikad nije kuhao – on ne zna niti gdje se kuhinja nalazi u njegovoj kući“, našalila se Meri, s obzirom na to da je Goran servirao odličnu večeru, unatoč tome što je izjavio da je nespretan u kuhinji.

Budući da je Goran u 'Survivoru' iskusio razne zahtjevne trenutke i prešao mnoge prepreke, odlučio je i pred svoje goste staviti jedan zadatak. „Morat ćete pogoditi bez gledanja što sam stavio pred vas, dotaknut ćete i pogoditi što je to. Za bonus bodove tko želi pobijediti, možete i probati“, najavio je domaćin te pred goste stavio svježu ribu, kozice, jaje i mascarpone. U žaru borbe najbolje rezultate brojili su Anezi i Ivan, koji je dami prepustio pobjedu. „Sad je razmišljanje da ne bih izdržao 'Survivor', ali kako je Goran rekao kad dođeš na taj gotov čin moraš ga izdržati. Vjerujem da ne bih umro, pojeo bih nekoga od kandidata ako ništa“, našalio se na kraju večeri Ivan.

Domaćin je za predjelo servirao carpaccio od kozica koji su gosti slasno smazali, osim Ivana koji je prvi put probao to jelo. Brudet je servirao za glavno jelo, dok je desert lukavo pripremio dan ranije, no ideja mu je propala jer je u Pažaninovom izazovu izvukao desert – mascarpone kremu s cimetom i narančama. No, spretno je doskočio zadatku te već napravljenom cheesecakeu dodao namirnice koje su bile u Pažaninovom receptu.

Sljedeću ulogu domaćice preuzima Anezi, a u novoj epizodi ne propustite pogledati što će kuhati i kako će se snaći s Pažaninovim zadatkom.

