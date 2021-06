Goran Karan predstavio pjesmu s kojom ide na Splitski festival, a ujedno i svoj redateljski prvijenac

“Baš me briga” novi je singl mediteranskog ugođaja Gorana Karana s kojim će se predstaviti na ovogodišnjem Splitskom festivalu. Pjesmu autorski potpisuje Goran Karan, a aranžman Nikša Bratoš.

„Ova pjesma govori o stanju posebnog zadovoljstva i potpunosti koje nastaje kada se sjetiš i osjetiš što ti je u životu zaista važno. O osjećaju koji se budi kada se vraćaš na drago mjesto koje ti donosi mir i zadovoljstvo. Tada se u srcu sretnu i poljube životna retrospektiva i perspektiva, sve ima smisla, a osmijeh ti sam sleti na lice“, objasnio je Goran Karan.





Zanimljivost spota je da je Goran Karan osim scenarija, ovaj put potpisao i režiju, stoga je ovaj spot i redateljski prvijenac. Snimatelj je bio Jovica Kozlica, Sanja Krstulović je bila (i ostala) majstor šminke, a spot je montirao Željko Petreš, koji mi je bio i mentor na mom redateljskom početku.

„Sva događanja su snimljena na splitskoj plaži Bačvice. To je moje omiljeno mjesto i jedan poseban mikro-svemir i paralelna dimenzija, u kojoj uvijek ima mjesta i vremena za mir, radost i igru. Na Bačvicama prestaje onaj obvezni dio programa i tu se, snagom elemenata i dragim društvom, punim dobrom voljom“.

„Da bi video za pjesmu prikazao stanje stvari onakvim kakvo zaista jest, u spotu za ”Baš me briga” se pojavljuju neki moji stvarni prijatelji. Kako bi naše veselje bilo potpuno, došli su nam zasvirati i cure i momci iz Puhačkog orkestra Primošten, baš kao u one slavne dane, kada su uz njihovu podršku u dresu Jugoplastike Kukoč, Rađa, Perasović, Sobin i društvo osvajali svjetske košarkaške vrhove Čini mi se da smo za ovo snimanje dobili odobrenje i od nekih viših institucija, jer su nam to jutro pred plažu došli i dupini. Veliko hvala svima koji su nam taj dan dali ruku u oslikavanju pjesme. …samo da se zna -”Ovo mi naše najbolje paše, za ljubav mira….”. A za sve ostalo što nije ljubav - ”Baš me briga!”“, objasnio je Karan.

