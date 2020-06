Goran Bregović dobitnik prestižne europske nagrade Princess Marina Sturdza Award

Svjetski poznati glazbenik Goran Bregović dobitnik je prestižne europske nagrade Princess Marina Sturdza Award, izvještava Aquaris Publishing, nakladnik Gorana Bregovića sa središtem u Zagrebu.

Emerging Europe,međunarodna zajednica i informativna platforma čija je misija poticati društveni, gospodarski i demokratski razvoj zemalja u Europi, već tri godine dodjeljuje prestižnu nagradu Princess Marina Sturdza uglednim pojedinacima, javnim i privatnim organizacijama te projektima koji su pridonijeli regionalnom blagostanju, kulturi i miru.

„Tijekom svoje karijere iskoristili ste svoj talent kako biste kroz umjetnost i glazbu proširili poruku o ovoj regiji koja je odzvanjala daleko izvan Balkana. Pomoću zvuka stvorili ste platformu putem koje smo mi koji ne živimo tamo uspjeli bolje shvatiti prošlost, sadašnjost i budućnost regije“; ističe se u priopćenju Emerging Europe.

Laureate nagrade Princess Marina Sturdza Awards odabire Vijeće u čijem su sastavu direktori velikih korporacija,znanstvenici, bivši visoki predstavnici međunarodnih organizacija, diplomati i umjetnici.

-Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam dobio ovu nagradu. To je još jedno u nizu priznanja da ono što radim ima smisla i da to moja publika, koja mi je najvažnija, prepoznaje. Jedva čekam nove koncerte i druženja s publikom – istaknuo je Goran Bregović koji je ove godine zbog pandemije morao odgoditi svoje brojne koncerte. No, zato marljivo radi na novom albumu kojeg njegova mnogobrojna publika u cijelom svijetu s nestrpljenjem očekuje.

Ovo je treća dodjela ovih prestižnih nagrada, a neki od dosadašnjih laureata su Kristalina Georgieva, direktorica Međunarodnog monetarnog fonda; profesor Günter Verheugen, bivši potpredsjednik Europske komisije, Zoran Zaev, bivši premijer Sjeverne Makedonije i Alexis Tsipras, bivši grčki premijer.Svečana manifestacija The Emerging Europe Awards 2020 i dodjela nagrada najboljima u regiji trebala se održati 25. lipnja Europskom parlamentu u Bruxellesu, no zbog pandemije koron virusom održat će se online.