Glumica otkrila da je bila silovana sa 16 godina

Popularna autorica, glumica, model, čija je prva kuharica „Easy Exotic“ osvojila 1999. prvu nagradu Gourmand World Cookbook Award za New York Times je napisala kako razumije žene koje šute godinama o seksualnim napadima te da je sama bila silovana s 16.

Lakshmi kaže kako je radila u trgovačkom centru u predgrađu Los Angelesa kad je upoznala dvadesettrogodišnjeg muškarca koji je imao sličan posao. Bila je nevina, čega je on bio svjestan, ali nakon četiri mjeseca veze ju je silovao. Tvrdi da je bila umorna, da nije bila pod utjecajem alkohola i da je zaspala. Probudio ju je dečko koji je penetrirao u nju.

-Iduće stvari koje se sjećam je buđenje zbog probadajuće boli, poput noža između mojih nogu. Bio je na meni. Pitala sam ga što radi, na što je on odgovorio da će boljeti samo kratko vrijeme. Molila sam da prestane, vrištala sam. Kasnije je rekao da je mislio kako će me manje boljeti bude li to učinio dok spavam. Kasnije me odvezao kući, priča Lakshmi. Poput mnogih žena nije se požalila nikome. Ni mami, ni prijateljima, „a pogotovo ne policiji“. Nadala se samo da će zaboraviti tu noć.

Napominje kako termin „date-rape“ (silovanje na izlasku) nije ni postojao osamdesetih. Mislila je kako će je ljudi kritizirati što izlazi sa starijim dečkom i što je uopće pristala ići u njegov stan. Osim toga, Padma je već imala negativno iskustvo s prijavljivanjem nepoćudnih radnji, kad je imala sedam godina dirao ju je očuhov rođak i kad je to prijavila majci – poslali su je u Indiju da godinu dana živi s bakom i djedom.

Lekcija je bila: „ako progovoriš, bit ćeš prognana“. U njezinoj glavi ništa od toga nije bilo percipirano kao silovanje; budućim dečkima je govorila da je djevica. -Lagala sam. Emotivno sam i bila. -kaže Lakshmi. Trebala su joj „desetljeća“ da progovori o tome s partnerima (bila je udana za Salmana Rushdieja) ili na psihoterapiji .Kaže da je iznevjerila „šesnaestogodišnjakinju u sebi“ što nije prijavila, a svojoj osmogodišnjoj kćeri koju ima s Adamom Dellom, Krishni govori: -Ako te itko dirne po privatnim dijelovima ili ti čini neugodu, viči glasno. Izađi van i reci nekome. Nikome nije dopušteno da stavi ruku na tebe. To je tvoje tijelo.

-Sad 32 godine nakon silovanja, javno govorim o tom što mi se dogodilo. Nemam ništa za izgubiti pričajući o tome. Ali mi svi imamo puno za izgubiti ako postavimo vremensku granicu kad ćemo prijaviti silovanje i ako se držimo „koda šutnje“ koji generacijama dozvoljava muškarcima da nekažnjivo povrjeđuju žene. Lakshmi je na kraju podijelila statistiku - kako će danas „jedna od četiri djevojke i jedan od šest dječaka biti seksualno napastovani, a da još nisu napunili ni 18 godina“.

Padma Lakshmi se itekako veže uz priču Christine Blasey Ford koja će se pojaviti pred Odborom za pravosuđe kako bi Senatu ispričala kako ju je napao Trumpov kandidat za suca Vrhovnog suda Brett Kavanaough.