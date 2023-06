Glumica nakon vijesti o razvodu zablistala na plesnom natjecanju u društvu mentora iz popularnog showa

Proteklog vikenda u Opatiji je održan međunarodni plesni event "Adriatic Royal Pearl" koji već četvrtu godinu organizira član žirija showa "Ples sa zvijezdama", profesionalni plesač Marko Ciboci koji je dio atmosfere podijelio i na svojem Instagram profilu.

Na fotografijama su se mogla vidjeti i neka poznata lica. Naime, Ciboci je pozvao i mentore i zvijezde iz showa 'Ples sa zvijezdama', točnije glumicu i pjevačicu Taru Thaller i Matea Cvenića te glumicu Dariju Lorenci Flatz i Ivana Jarneca. Naše glumice pokazale su što su naučile u showu te istaknule da se planiraju nastaviti baviti plesom nakon showa, piše Dnevnik.hr.

Thaller, koja je medijske stupce prošlog tjedna punila svojim razvodom, je na ovom podiju nastupila u žutoj opravici, a na svim objavljenim fotografijama nije mogla sakriti osmijeh. Nastupila je sa svojim mentorom iz showa Mateom s kojim se odlično slagala.

Inače, glumica i glazbenica je bila u braku s kolegom Farisom Pinjom, a par se vjenčao prije godinu i pol dana.

- Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem – ekskluzivno nam je otkrio Faris te ispričao što je razlog njihovog razvoda.

Par je sudbonosno 'da' izgovorio u tajnosti. Krajem prosinca 2021. godine par se vjenčao u Zagrebu, a Tara je to otkrila tek nakon vjenčanja na društvenim mrežama gdje je podijelila romantične fotografije nastale na Tomislavcu.

