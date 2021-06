Glumica Michaela Coel trijumfirala na 'britanskim Oscarima', Paul Mescal također oduševio

Dodjela Filmskih nagrada Britanske akademije (BAFTA) nakon prošlogodišnje virtualne dodjele napokon je u nedjelju zaživjela uživo s ograničenim brojem posjetitelja u londonskom Televizijskom centru.

Glumica Michaela Coel velika je pobjednica večeri sa zaslužena dva kipića, za najbolju glavnu glumicu u seriju "I May Destroy You", projektu koji je također pokupio nagradu za najbolju mini seriju. Glumac Paul Mescal također je proglašen najboljim glavnim glumcem za seriju "Normal People". Sporedni glumac Malachi Kirby proglašen je najboljim za ulogu u seriji "Small Axe", dok je za najbolju sporednu glumicu u filmu "Anthony" proglašena Rakie Ayola. Najbolja dramska serija je "Save Me Too", dok je najbolja pojedinačna drama "Sitting In Limbo". Najboljim dokumentarcem godine proglašen je "Locked In: Breaking The Silence" filmaša Xaviera Alforda.

Dodjelu je vodio glumac Richard Ayoade, a tek su poneki nominirani uspjeli doći na ove "britanske Oscare" koji su nagrade dijelili sa svim potrebnim epidemiološkim mjerama.

Sve dobitnike pogledajte ispod:

Glavna glumica

Michaela Coel, I May Destroy You

Letitia Wright, Small Axe

Billie Piper, I Hate Suzie

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Hayley Squires, Adult Material

Jodie Comer, Killing Eve

Glavni glumac

Paul Mescal, Normal People

John Boyega, Small Axe

Josh O’Connor, The Crown

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Shaun Parkes, Small Axe

Waleed Zuaiter, Baghdad Central

Dramska serija

Save Me Too

Gangs Of London

I Hate Suzie

The Crown

Pojedinačna drama

Sitting In Limbo

Anthony

Bbw (On The Edge)

The Windermere Children

Zabavni program

The Big Narstie Show

Charlie Brooker’s Antiviral Wipe

Rob & Romesh Vs

The Ranganation Production

Događaj uživo

Springwatch 2020

Life Drawing Live!

The Royal British Legion Festival Of Remembrance

The Third Day: Autumn

Medijski 'must see' trenutak (glasovi publike)

Britain’s Got Talent: Diversity perform a routine inspired by the events of 2020

Bridgerton: Penelope is revealed as Lady Whistledown

EastEnders: Gary kills Chantelle

Gogglebox: Reactions to Boris Johnson’s press conference

Nigella’s Cook, Eat, Repeat: Mee-cro-wah-vay

The Mandalorian: Luke Skywalker arrives

Mini-serija

I May Destroy You

Adult Material

Normal People

Small Axe

Reality program

The School That Tried To End Racism

Masterchef: The Professionals

Race Across The World

The Write Offs

Najbolja ženska uloga u komediji

Aimee Lou Wood, Sex Education

Daisy Haggard, Breeders

Daisy May Cooper, This Country

Emma Mackey Sex Education

Gbemisola Ikumelo, Famalam

Mae Martin, Feel Good



Najbolja muška uloga u komediji

Charlie Cooper, This Country

Guz Khan, Man Like Mobeen

Joseph Gilgun, Brassic

Ncuti Gatwa, Sex Education

Paul Ritter, Friday Night Dinner

Reece Shearsmith, Inside No.9

Sporedni glumac

Malachi Kirby, Small Axe

Kunal Nayyar, Criminal: UK

Michael Sheen, Quiz

Micheal Ward, Small Axe

Rupert Everett, Adult Material

Tobias Menzies, The Crown

Sporedna glumica

Rakie Ayola, Anthony

Helena Bonham Carter, The Crown

Leila Farzad, I Hate Suzie

Siena Kelly, Adult Material

Sophie Okonedo, Criminal: Uk

Weruche Opia, I May Destroy You

Pisana komedija

Inside No. 9

Ghosts

Man Like Mobeen

This Country

Internacionalni

Welcome To Chechnya: The Gay Purge (Storyville)

Little America

Lovecraft Country

Unorthodox

Pojedinačni dokumentarac

Locked In: Breaking The Silence (Storyville)

American Murder: The Family Next Door

Anton Ferdinand: Football, Racism & Me

Surviving Covid

VIDEO>> Zdenka Kovačiček otkrila je na što je najponosnija, te čime bi se bavila da nije glazbenica