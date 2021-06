Aleksandar Stanković: 'Prva cura me ostavila zbog Isusa, s njim se teško boriti'

Aleksandar Stanković, voditelj i urednik emisije Nedjeljom u 2, u podcastu Skip Or Beep otkrio je Tatjani Jurić tko ga je od gostiju nadigrao, kao i da ga je prva cura ''ostavila zbog Isusa''. On je Tatjanu pitao bi li zbog ljubavi napustila karijeru. ''Bila sam čak spremna. Kakva glupača, ha?'' iskreno je odgovorila voditeljica podcasta.

Jedno od 16 provokativnih pitanja koje je dočekalo Stankovića u podcastu Skip or Beep odnosilo se na najneugodnijeg gosta u Nedjeljom u 2.

''Mogu spomenuti one koji su bili neugodni po mene, da sam ja ispao kreten – Borislav Škegro, pokojni Aleksandar Tijanić. U tim situacijama, kad sam imao te goste, previše sam se zatrčao pa sam lupio glavom o zid'', rekao je Stanković.

Prisjetio se i početaka svoje veze s današnjom suprugom Željkom. ''Mislim da je ona bila prva koja je napravila korak. Ja se ne znam upucavati, uvijek sam se plašio odbijanja, jako sam loš u tome. Nemam ništa protiv toga da žene prve priđu muškarcu'', kazao je Stanković, a odgovorio je i što ga najviše izluđuje kod supruge. ''Ne da mi da perem suđe jer sve mora ići u perilicu. Međutim, kad se sve stavi u perilicu, onda ničega nema u onoj ladici, s čim se služim kad jedem… Temperamentna je jako, temperamentnija je od mene. K'o da smo u Dalmaciji, to mi ponekad ide na živce.''

Foto: Luka Stanzl/Pixsell Tatjanu je zanimalo i je li mu ikada neka žena slomila srce?

''O, kako tužnih ljubavi ima… Patio sam zbog žena. Prva cura, neću joj reći ime, ona me zbog Isusa ostavila. S njim se teško boriti. Bili smo u vezi godinu ili dvije ili tri, onda je ona spoznala Boga, a ja nisam. Onda više nije mogla biti u vezi s čovjekom koji nije na njezinoj valnoj dužini. Ja sam čak pokušavao, razgovarao s tim svećenikom, ona je u protestantskoj crkvi, meni je ljubav bila najvažnija, međutim, nije išlo. Ovo sam sad banalizirao s Isusom, ali da – Isus je bio jači u tom trenutku.''

Otvoren je bio i na temu pobačaja. Generalno je, kaže, protiv pobačaja, ali ne bi ga zabranjivao ženama. ''Tu se sukobljavaju dva prava, mislim da je pravo na život jače. Nisam tako razmišljao kad sam imao dvadeset godina, možda ni kad sam imao trideset. Jednom sam čak vodio jednu frendicu na pobačaj, da se razumijemo, nikad joj ni ''a'' ni ''b'' nisam rekao zbog toga. Poslije toga sam počeo razmišljati o tim stvarima. U dosta sam stvari liberalan, ali u ovoj ajmo reći da nisam. Mislim da je pravo na život tog nerođenog bića jače od prava da majka odluči hoće li ga roditi'', objasnio je Stanković.

Prema pravilima podcasta Skip Or Beep, zbog jednog skipanja, postavio je i on jedno pitanje Tatjani Jurić, a koje je osmišljeno od njezine producentske ekipe. Bi li zbog ljubavi u potpunosti odustala od karijere? ''Da, bila sam čak spremna na to. Kakva glupača, ha?'' odgovorila je Tatjana.

Stanković je njoj otkrio da su mogli biti kolege u popularnoj ''Vrućoj patroli'' po Jadranu prije 18 godina, na što mu je ona poručila da je izdajica i da je jedva dočekala da mu to kaže pred kamerama. U podcastu je odgovorio i na pitanje tko je najnesposobniji političar, što bi rekao sinu da mu prizna da je gay, jesu li nogometaši najbolji ambasadori Hrvatske u svijetu, što smatra najvećom uvredom i otkrio koje ljude i danas sanja…

VIDEO>> Aleksandar Stanković: "Prva cura me ostavila zbog Isusa, s njim se teško boriti"