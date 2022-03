Glumica i manekenka podijelila fotografiju dok leži na podu u kupaonici: Ovo se događa zbog šalice kave

Glumica Ireland Baldwin opet je iskreno na Instagramu progovorila o svom mentalnom zdravlju nakon što je doživjela novi napad tjeskobe. Podijelila je fotografiju na kojoj je snimljena na podu svoje kupaonice dok leži u fetus položaju.

- Vrijeme je za napad anksioznosti. Jutros sam popila jednu šalicu kave na prazan želudac i to se pretvorilo u napad tjeskobe! Ovo trenutno pišem s poda u kupaonici. Obično sjedim ovdje ili ležim u fetus položaju dok više ne budem mogla plakati ili povratiti. Kava je za mene glavni okidač koji dovodi do ovakvih problema i do tjeskobe. Ako patite od anksioznosti poput mene, kava vam nije prijatelj! Vjerojatno se pitate zašto sam uopće popila kavu? Pa to je zato što sam glupa . Pomaže mi dok vam pišem o svojim borbama, a ako imate slična iskustva slobodno ih podijelite sa mnom - napisala je Ireland na Instagramu.

U komentarima joj je poruku ostavio tata Alec Baldwin i napisao je da ju voli. Ireland, koju je Alec dobio u braku s glumicom Kim Basinger, o svom mentalnom zdravlju i problemima koje je imala prvi put je javno govorila 2015. godine. Tada je priznala da pati od anksioznosti i rekla je kako je ponovno učila kako biti istinski prisutna u trenutku.

- Postoji toliko trenutaka koje sam uzimala zdravo za gotovo u ovom životu zbog nedostatka prisutnosti. Bila sam toliko izgubljena u mraku da sam jedva mogla voditi pravi razgovor s drugim ljudskim bićem dovoljno dugo prije nego što bi imala napad tjeskobe i nisam znala pronaći izlaz iz toga - otkrila je tada ova glumica i manekenka.

