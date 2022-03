U Ukrajini je ubijen američki snimatelj, a njegov kolega je ranjen: Pogodili su ga u vrat, ostao je ležati tamo

Brent Renaud, nagrađivani američki filmski redatelj čiji su se radovi pojavljivali u New York Timesu i drugim medijskim kućama, danas su ubile ruske snage u gradu Irpinu nedaleko od Kijeva, dok je američki fotograf Juan Arredondo ranjen.

Renaud, 51, pogođen je u vrat i poginuo nakon što je u nedjelju bio pod ruskom vatrom dok je radio u Irpinu, tvrde lokalni policijski dužnosnici i više ukrajinskih izvora, a prenosi The Guardian.

Jane Ferguson, reporterka PBS Newshoura koja je bila u blizini kada je Renaud ubijen, tvitala je: “Upravo sam napustila mjesto uz cestu u blizini Irpina gdje je ispod deke ležalo tijelo američkog novinara Brenta Renauda. Ukrajinski liječnici u toj fazi nisu mu ništa mogli pomoći, a ukrajinski policajac mi je rekao: "Reci Americi, reci svijetu što su učinili novinaru."

Juan Arredondo koji je bio s Brentom u trenutku kada su ih Rusi napali u bolnici je rekao: Prošli smo prvi most u Irpinu i išli smo snimati izbjeglice. Netko nas je povezao, kad smo prošli prvi check-point počeli su pucati po nama. Vozač se okrenuo. Bili smo ja i Brent unutra. Brenta su pogodili. Ne znam kako je. Ostao je tamo ležati. Pogođen je u vrat. Ostao je tamo, a mene je odvelo vozilo hitne....

The New York Times je opovrgnuo kako je Brent u Ukrajini bio po njhovom nalogu, kažu da ga oni nisu poslali na ovaj zadatak.

Obojica su pogođena oko podneva dok su se kretala vozilom s jednim ukrajinskim civilom, koji je također ranjen, navodi Danilo Šapovalov, liječnik specijalnih ukrajinskih snaga koji je zbrinjavao ranjene.

