Glumica Dora Lipovčan spremna je govoriti o čovjeku koji ju je silovao ali uz ovaj uvjet

Dora Lipovčan, 43-godišnja glumica zagrebačkog HNK prije nekoliko dana je u javnost iznijela svoju priču o mučnom silovanju koje joj se dogodilo prije nego je ušla u svijet glume. Na Facebooku je napisala kako je 15 godina šutjela o tome, a kada je otišla na policiju bilo je prekasno da se nasilnik kazni. Sinoć je napisala kako je dobila puno novinarskih upita da ispriča svoju priču i sve ih je odbila, no spremna je pričati ali pod jednim uvjetom.

- Neki hrabri s lažnim profilima mi pišu nek se odlučim želim li medijsku pozornost ili ne želim . Tu je nekoliko stvari problematično... Tkogod me malo bolje zna može potvrditi da od novinara i izjava bježim cijelu karijeru jer su mi naprosto osobno neugodni, odnosno, odrađujem uvijek točno onoliko koliko moram u svrhu pr-a i ništa više od toga... a i kćer sam dva novinara... Stoga, da, ne volim pozornost medija ni inače a kamoli u ovim okolnostima... al nije to problem... Poodbijala sam sve intervjue iz već prije spomenutih razloga, ali pristala bi šire pričati o svemu samo u jednom slučaju: da najtiražniji list u državi koji će taj intervju objaviti, na pripadajućoj naslovnici ima njegovo a ne moje lice preko cijele strane ... To se, naravno; neće dogoditi između ostalog i zato što bi me onda moj višestruki zlostavljač skupa s tim istim novinama mogao tužiti za klevetu budući da nije pravomoćno osuđen za to djelo nego samo prijavljen policiji i odvjetništvu... Nadam se da je sad jasnije, napisala je glumica na Facebooku.

Foto: Facebook Podsjetimo, Lipovčan je napisala kako sada želi govoriti o tome kako bi potaknula sve žene da prijave policiji ovakve predatore.

- Jer nekima još nije jasno... ono što kod silovanja strada jest duša... iako um ostaje desetljećima zarobljen u slikama, iako se tijelo zauvijek lomi autoimunim bolestima, iako je nakon toga prokleto teško dati srce na uvid, posudbu a kamoli dar, još uvijek ga je moguće sačuvati... ali ono što najteže stradava jest duša... sam razlog vlastitog postojanja postaje zauvijek upitan... zato se šuti. istaknula je Dora.