Goran Bogdan: Ako nije hladno, nije mi problem snimati scene u kojima sam gol

Na Netflixu je 8. ožujka objavljena nova romantična komedija 'Faraway', a jednu od glavnih uloga igra naš glumac Goran Bogdan (42). U filmu igra i Naomi Krauss (56), a radnja se odvija u Lijepoj Našoj. Radi se o priči koja prati Zeynep, ženi koja je potpuno nezadovoljna životom nakon smrti majke, a film je veliki hit na Netflixu i bio je najgledaniji na ovoj platformi.

- Film prikazuje prave ljude, ne neke nedostižne. Ljudski je, ljudima treba nada, tako da se zbog toga desio taj uspjeh. Bio je najgledaniji na svijetu 10. ožujka, što je velika stvar. Javljaju mi se ljudi iz cijelog svijeta. Vidim da su sretni. Nije obična, romantična komedija, već ima nešto dublje, nešto što dira ljude - objasnio je u intervju za Avaz Bogdan u čemu on vidi tajnu uspjeha ovog filma.

Ovo nije prvi film strane produkcije u kojem glumi Goran Bogdan, ali kaže kako se zbog uspjeha filmova strane produkcije ne osjeća kao međunarodna zvijezda.

- Ne bih mogao opisati svoj osjećaj kao osjećaj međunarodne zvijezde. Osjećam se dobro... Evo, fin dan u Beogradu, pijem kavu, čitam nešto...- kaže glumca. Puno se pisalo o filmu "Faraway", a pogotovo o jednoj od scena u kojoj se Bogdan pojavio gol.

- Nisam obnažen. Skriveno je sve, vidi mi se stražnjica malko i to je to. To komentiram isto kao i one scene u kojima sam obučen - govori glumac i odgovara na pitanje je li mu problem snimati takve scene. - Ako nije hladno, nije mi problem, a, ako jest, stisnem se i trpim - kaže. Pričao je i o svojim političkim stavovima i na pitanje je li se on politički gledano opredijelio za zelene i ekologiju, glumac kaže:

- Kako se može čovjek opredijeliti za "zelene". Pa tko ne bi podržavao "zelene", isti je slučaj i s pravima žena. To su neke norme, nije to samo podržavanje, mislim da samo zlikovci to ne podržavaju. Nije to političko opredjeljenje, mnogo je šire od toga. To je normalnost, dobar odgoj, moralne vrline... Nije to političko opredjeljenje, to je nužnost, stanje. Volio bih da ne pratim političku situaciju, ali ona je tolika kaotična da ona jednostavno prati mene.

