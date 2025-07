Glorija iz 'Gospodina Savršenog' više nije s dečkom s kojim je do nedavno planirala zajednički život

Prije nekoliko mjeseci Glorija Jelovac, koju smo upoznali kao kandidatkinju u showu "Gospodin Savršeni" otkrila je kako je zaljubljena u jednog Luku i na društvenim mrežama je podijelila i njihove zajedničke fotografije, ali ljubavna iskra se sada ugasila. Tu informaciju otkrila je na Instagramu odgovarajući na pitanja svojih obožavatelja. Odgovarajući na pitanje što joj je važno kod muškarca i kakav tip muškarca je može privući Glorija je rekla kako je i dalje privlače visoki, tamnokosi muškarci sa zrelim i muževnim izgledom.

- I dalje stojim iza te izjave što se tiče fizičkog izgleda muškaraca, ali izgled muškarca je apsolutno nebitan ako se ne zna ponašati i nema nikakve manire. I naravno mora postojati kemija između nas. Nemam dečka i ne želim vezu trenutno - napisala je Glorija u odgovoru. Kada je nakon showa otkrila da je u vezi s Lukom za RTL je ispričala kako se razvila njihova ljubavna priča.

- On zaista je Gospodin Savršeni jer me svakodnevno osvaja sitnicama, gestama i malim znakovima pažnje. Prijatelji smo dugo godina, dugo se poznajemo. Iz prijateljstva se razvila ljubav - rekla je tada. Priznala je kako je zaljubljena te da s Lukom planira zajednički život.

Otvoreno je ovaj put na Instagramu odgovarala i na pitanja o zahvatima koje je radila na svom tijelu. - Povećala sam grudi implantatima i i usne hijaluronom. Istina, moje izgledaju dosta prirodno, a to je zato što sam imala i prije prirodno veće grudi - otkrila je. Na temu privlačnost i veza pratiteljima je otkrila i ovo: Nikada u životu nisam ništa imala s dečkom mlađim od sebe. Uopće me ne privlače. Stariji od mene samo dolaze u obzir. Bivša kandidatkinja popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', otkrila je nedavno kako se njezin život promijenio nakon sudjelovanja u emisiji. "Nakon showa, najveća promjena dogodila se u mom poslovnom životu," ističe Glorija za RTL.hr. "Napustila sam posao u casinu i prestala raditi noćne smjene, shvativši koliko to utječe na kvalitetu mog života."