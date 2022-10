Gledatelji o plesu grudima u Supertalentu: Kompletna emisija je podbačaj, žalosno da nam djeca ovo gledaju

U sinoć prikazanom Supertalentu na audiciji se pojavila 17-godišnja Ivana Dugonjić iz Banja Luke koja je svojom pozitivnom energijom potpuno osvojila članove žirija, a onda ih je i raznježila emotivnom izvedbom Adeline pjesme 'To Be Loved'. Gledatelji su pak, sudeći po komentarima na Facebook stranici Supertalenta imali drugog favorita sinoć, a to je bio 18-godišnji Nemanja Pejčić došao je na Supertalent da pokaže viši nivo freestyle nogometa, a sudeći po komentarima žirija to mu je i pošlo za rukom. Osim što je izveo niz nevjerojatnih trikova s loptom, u jednom dijelu nastupa kao rekvizit mu je poslužila i naranča.

- Mali je fenomenalan ....bio je za zlatni gumb! Bravoooooo. Za zlatni gumb! Malo je reći fenomenalan. Nije pjevao tako da ništa od zlatnog gumba. Šteta što mu nisu dali zlatni gumb. Ovo je talent jer ne može to svatko. To je talent. Mali rasturio. Odličnooo! Maradona junior! - napisali su u komentarima na Facebooku gledatelji koji su sve složniji oko toga kako ovakvih talenata nedostaje u showu, a pjevanje bi kandidati možda trebali ostaviti za show i natjecanje u kojem se traži samo taj talent. Žiri je nastup Nemanje Pejčića ovako komentirao:

„Osim što imaš jako dobru razinu vještine, imaš i tu neku interakciju s nama i s ljudima… televizičnost ili kako god to želiš nazvati. Mislim da te čeka sigurno dobra budućnost i usudio bih se reći da ćemo ti mi biti jedna mala stepenica u velikoj piramidi“, zaključio je Davor.

Neviđeni show i iznenađenje, koje se moglo vidjeti i na licima članova žirija, izazvala je Wendi Superstar koja je u ritmu glazbe izvela nezaboravan ples grudima. Iako je Martina zaplakala od smijeha zaključivši da je ovo najzabavnija točka koju je vidjela na Supertalentu, ipak je odlučila da ne bi ponovo htjela gledati Wendin talent. Ostale je članove žirija njezin performans oduševio, pa je s tri prolazna glasa i osmjehom na licu napustila pozornicu. „Ovo mi je definitivno bio jedan od boljih nastupa“, zaključio je Davor. Gledatelji nisu s odobravanjem dočekali ovaj nastup.

- Žalosno da nam djeca, unuci i maleni ovo opet moraju gledati!!! Katastrofa za TV, očito se sve pod seks prodaje bolje nego išta drugo. Pa, zašto se čudimo što nam je društvo otišlo u krivom smjeru... Šokirani smo ljudskom glupošću i neimanjem stida i srama... Dakle, pitam se kako je onaj dječačić sto je plesao latino prezivio backstage??? Malo probira ne bi bilo naodmet. Kompletna emisija sinoć je podbačaj...koji se moraju liječiti a ne pokušati biti uzor drugima kao "nešto super"...Ma joj užas - komentirali su gledatelji.

