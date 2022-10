Princ Harry, Elton John i brojne druge poznate osobe tuže Daily Mail: 'Prisluškivali su razgovore...'

Nekoliko osoba iz britanskog javnog života odlučilo je podnijeti tužbu protiv izdavača Daily Maila, Associated Newspapers zbog navodnog prisluškivanja telefona i drugih kršenja prava na privatnost. Među imenima koja pokreću pravnu bitku su princ Harry, pjevač Elton John, glumice Elizabeth Hurley i Sadie Frost, filmski redatelj David Furnish te Doreen Lawrence, majka Stephena Lawrencea koji je 1993. godine ubijen u rasističkom napadu, a kako su naveli ovo bi moga biti tek početak ljudi koji će podignuti tužbe protiv Daily Maila.

Kako navode, ovi pojedinci imaju brojne dokaze da je Associated Newspapers narušavao privatnost, među kojima su uređaji za prisluškivanje u automobilima i domovima, kao i prisluškivanje privatnih razgovora uživo, stoji u izjavi odvjetničke tvrtke Hamlins dok Associated Newspapers još nije komentirao ovaj slučaj.

Podsjetimo, odnos princa Harryja i njegove supruge Meghan Markle s britanskim medijima narušen je još 2018. godine nakon njihovog vjenčanja te su supružnici ranije naglasili kako neće imati nikakav doticaj s glavnim britanskim novima, uključujući Daily Mail koji su optužili za lažno i nametljivo ponašanje. Naglasili su kako su upravo mediji u Velikoj Britaniji jedan od glavnih razloga zašto su preselili u Ameriku.

