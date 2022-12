Gledatelji oduševljeni domaćicom Maricom, a već u prvoj epizodi zamjerila im se Duška: 'Pretjerala je'

U sinoćnjoj emisiji 'Večere za 5 na selu' gledatelji RTL-a mogli su vidjeti već poznata lica jer su svi ovotjedni kandidati već ranije sudjelovali u emisiji. Tjedan je otvorila dizajnerica tekstila Marica, koja jako drži do Božića jer se tada u njezinu domu okupljaju obitelj i prijatelji. Na blagdansku večeru stigli su joj umirovljenik Mario, turistička djelatnica Duška, knjigovotkinja Lorenta i umirovljenik Anđelko, kojima je pripremila morsko-mesni jelovnik: predjelo naziva Morske orgulje, glavno jelo Rock me, baby i desert Donat. U predjelu su svima bile bolje pohane kuglice od bakalara od paštete od bakalara, veprovina nije baš oduševila goste, a kod deserta gostima se više svidio izgled nego okus pa je Marica osvojila 36 bodova. A osvojila je i srca gledatelja koji su je hvalili na društvenim mrežama, dok su pak jednu od ovotjednih natjecateljica prozvali kalkulanticom.

"Prekrasna i domaćica i stol i ambijent i večera ma sve ...Baš sam uživala gledajući kako radi desert finoooooo, sve finoooooo", "Trebala je dobiti bolje ocjene, ekstra večera i domaćica", "Marica predivna i večera ekstra", "Divna domaćica", nizale su se pohvale s jedne strane dok s druge strane nisu izostale ni pokude za Dušku.

"Duška već kalkulira mislim da ona nikom neće dati 10.Ona jako želi nagradu", "Duška malo pretjerala sa filozofiranjem, jedno za stolom govori, a treće pred kamerama", "Duška obožava čokoladu u kolaču pa kad to dobije onda joj je suho", komentirali su gledatelji.

Foto: Facebook

Inače, sinoć se vesela ekipa okupila u kombiju i svi su se veselili nadolazećim danima, a Marica je goste ponudila viskijem, višnjevcem i kruškovcem. „Domaćica je bila vesela i još smo je mi malo razveselili“, rekao je Anđelko, a Duška je pohvalila višnjevac u koji je umakala kroštule. Prvo blagdansko jelo bio je bakalar s krumpirom i kuglice od bakalara na podlozi od tartara i svima se svidjelo kako je posluženo, a Lorenta je bila sretna što nije bilo kostiju. „U ove blagdanske dane 60, 70 posto ljudi posegnut će za bakalarom, i to baš ovako na razne načine“, rekao je Anđelko koji smatra da ovo ipak nije bila pašteta nego bakalar na bijelo, a Lorenta nije sve pojela zbog češnjaka zato što joj ne odgovara baš. „Meni je predjelo bilo top!“ zaključila je Duška, a svidjelo se i Mariju.

Foto: RTL

Prije veprovine s palentom, jela koje je Marica nazvala Rock me Baby, gosti su prvo otpjevali taj hit grupe Riva. Duška je komentirala da bi ona tostirala palentu te da ne bi toliko usitnila meso jer joj se činilo kao pašteta. „Ja sam isto naučila na veće komade divljači i bez mrkve“, rekla je Lorenta te naglasila da svatko radi na svoj način. „Bilo mi je jako dobro okusa, baš mi je odgovaralo“, dodala je Lorenta, Anđelko je pohvalio mekano meso, a i Mariju je sve bilo bilo dobro. Prvu blagdansku večeru Marica je završila čokoladnom slasticom od dizanog tijesta, što je svima savršeno izgledalo. Anđelku se desert jako svidio dok Duški nije baš odgovarala čokolada jer je mislila da je mak. „Suh je bio, umak je bio fin, ali mi nije dovoljno omekšao tijesto da bi mi to bilo dobro“, dodala je Duška, a Mariju je bio presladak, no ipak ukusan.

Foto: RTL

Nakon lijepih poklona, još jedne zdravice i pjesme sa sviračima gosti su ocijenili Maričinu večeru - Mariju je sve bilo savršeno pa je dao desetku, Lorenta je dala ocjenu devet jer joj je falilo 'ono nešto', Anđelko se isto odlučio za devetku jer mu pašteta od bakalara nije sličila na paštetu, a i nije mu bila jasna veza između bakalara i glavnog jela dok je najkritičnija bila Duška koja je dala ocjenu osam te rekla: „Predjelo je bilo savršeno, malo manje bilo je savršeno glavno jelo zbog jako usitnjenog mesa i umak mi nije bio dovoljno dobar i desert je bio suh.“ Večeras kuha Mario, a što on obično priprema za blagdane - ne propustite pogledati d 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.

