Glazbena diva Aleksandra Radović konačno pred zagrebačkom publikom

Glazbena diva Aleksandra Radović održat će svoj prvi solistički koncert u Zagrebu, 10. studenoga u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog! Vijest da će jedna od najistaknutijih vokalistica naših prostora napokon zapjevati zagrebačkoj publici oduševila je njezine mnogobrojne hrvatske fanove, a zbog očekivano velikog zanimanja za ovaj koncert, ulaznice su već sada puštene u prodaju.

Jedna od najboljih pop pjevačica regionalne glazbene scene za svoj prvi solistički nastup u Zagrebu ništa nije prepustila slučaju – kao lokaciju je odabrala Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog koja joj omogućuje najvišu razinu produkcijske kvalitete i neposredan kontakt s vjernom publikom.

Mnogi će poklonici čarobnog vokala Aleksandre Radović reći da su na ovaj koncert uistinu čekali godinama - poznata kantautorica te jedna od najosebujnijih i najsnažnijih vokala regije, jedna je i od najtiražnijih pjevačica s blistavom karijerom koja je započela prije nešto više od petnaest godina, iz koje su proizašli i brojni hitovi koje će hrvatska publika napokon moći doživjeti i uživo na čarobnoj pozornici Lisinskog.

Od aktualnih „Ljubavi moja“, „Živeo kraj“, „Čuvaj moje srce“, „Nisi moj“, „U inat prošlosti“, „Bivši dragi“ pa sve do pjesama koja su već izrasle u pop evergreene poput balada „Karta za jug“, „Čuvam te“ ili „Kao so u moru“, svoju će publiku povesti na glazbeno putovanje i retrospektivu brojnih uspješnica. Na programu će se premijerno naći i nova djela, s nadolazećeg petog studijskog albuma, koji će svjetlo dana ugledati do kraja ove godine.

Kantautorica iz čijeg su pera nastale mnoge balade koje se nalaze na njenom koncertnom repertoaru, njeguje dugogodišnju suradnju s glazbenom autoricom i hit-makericom Aleksandrom Milutinović, a njezin hit „Ni zadnji ni prvi“, darovao joj je naš glazbeni velikan Arsen Dedić. Često je na koncertnim nastupima širom regije svoje vokale združivala s poznatim pjevačima kao što su Sergej Ćetković, Nina Badrić te mnogi drugi, a uz vrhunske glazbenike koji čine njezin prateći bend, Aleksandra Radović ističe se i po inzistiranju na vrhunskoj produkciji svih svojih glazbenih uradaka, pri čemu surađuje s Nikšom Bratošom, Mahirom Sarihodžićem i brojnim drugim uglednim producentima, aranžerima i majstorima glazbene industrije u nas.

Zanimljivo je naglasiti kako je Aleksandra Radović diplomirala na Glazbenoj akademiji u Novom Sadu na Odsjeku za glazbenu pedagogiju, a od 2006. godine, uz stalnu prisutnost u samom vrhu regionalne glazbene scene, Aleksandra u Beogradu i Novom Sadu vodi svoju školu pjevanja, kroz koju svake godine, učeći od najbolje, prolaze brojni mladi talenti.

Organizatori ovog iščekivanog koncertnog spektakla su Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog i GMR.

Ulaznice za koncert Aleksandre Radović u pretprodaji se nalaze od ponedjeljka, 17. lipnja, po cijenama od od 120 kn, 150 kn, 180 kn i VIP kategorija po 210 kn, a mogu se kupiti na blagajni Lisinskog i online na www.lisinski.hr