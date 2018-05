General na zimu u kinu, a 2019. u Puli na filmskom festivalu

Provjerili smo u kojoj je fazi film “General” Antuna Vrdoljaka, čije je snimanje okončano lani, a poslije očekivanja da ćemo ga vidjeti na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu koji su, priča se, neki redatelji 2018. čak izbjegli jer su mislili da će im preoteti sve nagrade.

– Film je u vrlo kompliciranoj fazi postprodukcije. Rade se tonske obrade i kompjutorska animacija paralelno s finalnom montažom. To je vrlo složen proces koji dugo traje i o njemu ovisi točan datum svečane premijere. No film ćemo u kinima gledati početkom ove zime, a potom, u skladu s dogovorima koji se vode, i na Pulskom filmskom festivalu 2019. godine – rekao nam je producent filma Andrija Vrdoljak. Film nastaje u produkciji Kiklop filma i HRT-a, a planirana je i televizijska serija od osam nastavaka koja će prikazati životni put hrvatskog generala Ante Gotovine.

– Na ideju o filmu došao sam kad je Gotovina uhićen jer sam vjerovao da mu se tako može pomoći. Već sam u siječnju 2006. godine bio spreman, imao sam nekakvu tlapnju, umislio neku samovažnost, kao da je netko njega pitao za film! No, film ipak nema političke dimenzije, ne raspravljamo o tome tko ga je izručio i slično. Govorimo o životu jednog čovjeka koji je vrlo zanimljiv. Svaka godina njegova života posebna je priča, nema američkih dramaturga koji bi mogli smisliti prizore iz života Ante Gotovine – kazao nam je redatelj Vrdoljak kad smo ga posjetili lani na setu snimanja i pitali je li se konzultirao s generalom o projektu.

– Jesam, to je bio kratak razgovor. Kad je došao iz Haaga našli smo se i ja njemu kažem da je scenarij gotov, da sam to počeo raditi kad su ga uhitili i dok je on bio u zatvoru. Rekao je: “Ako film bude dobar, zovi me na premijeru, ako ne bude, nemoj me zvati.” Gotovinu u filmu tumači hollywoodski glumac Goran Višnjić, koji ne samo da mu fizički nalikuje već je bio i najbolji izbor za ulogu jer je izvrsno upućen u generalov život, a bio je i na suđenju u Haagu. Uz Višnjića, u glumačkom “dream teamu” filma su i Tarik Filipović, Rene Bitorajac, Goran Navojec, Borko Perić, Ivo Gregurević, Mustafa Nadarević, Nataša Janjić, Goran Bogdan, Boris Svrtan i Zrinka Cvitešić.

Projekt nastaje prema scenariju Antuna Vrdoljaka i knjige Nenada Ivankovića “Ratnik, pustolov i general”, a film i serija obuhvatit će sve važnije dijelove Gotovinine biografije, od djetinjstva na otoku Pašmanu, uključujući i potresnu scenu tragične smrti majke koja je poginula štiteći sina od minske eksplozije. Scenarij prati njegov odlazak u Južnu Ameriku, susret s prvom suprugom, dolazak u Francusku i obuku, gdje iz 1. regimente prelazi u elitnu padobransku postrojbu, potom prati ratni put Legije stranaca u Africi do povratka u Domovinski rat te naposljetku odlazak u zatočeništvo u Haag.



Prva scena filma, otkrio je svojevremeno Vrdoljak, trebala bi početi osuđujućom presudom na 24 godine zatvora, a završiti onom oslobađajućom za naše generale, tako i za Gotovinu. Snimalo se 19 tjedana na lokacijama od Velebita, Knina, Livna, Šepurina, Zadra, Obrovca, Škabrnje, Sljemena, Lučkog, Splita, Paga, Turnja, Pakoštana, Peruće do Rijeke, Erduta, Dalja i Zagreba.

U Afriku na kraju nisu putovali, već je tamošnje pustinje na filmu dočarala pješčara u Đurđevcu, u kojoj već nekoliko godina ima i deva. U filmu je više od stotinu govornih uloga, snimljeno je čak 70 posto eksterijera, što govori o zahtjevnosti projekta, a ispred kamera prošlo je približno 1000 statista: samo se na audiciji za statiste u Zadru u dva dana prijavilo 580 ljudi.