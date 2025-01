Gdje je danas Oliver Mlakar? Živi na selu, a radi i u 90. godini

ŽIVOT NA VAGI

Tomislav o odnosu s Marijom i planovima: 'Družimo se i uživo i online'

''U novoj godini mi je želja da do ljeta dođem to svoje idealne kilaže, a to je 110 kilograma tako da bi uz svoje standardne treninge radio i na masi. Zbog toga će to možda biti malo sporije – vidjet ćemo kako će to ići u praksi'', rekao je Tomislav