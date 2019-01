Garbage premijerno u Hrvatskoj na INmusic festivalu

Američki rock bend predvođen legendarnim Butch Vigom i nezamjenjivom Shirley Manson na sceni je već više od 20 godina, a ove godine prvi put stižu na pozornicu INmusic festivala #14! Odlični Garbage pridružuju se sve jačem lineupu našeg najvećeg open air festivala.

Garbage je projekt glazbenika i producenata Butcha Viga, Dukea Eriksona i Stevea Markera koji su još 1993. počeli raditi na zajedničkim pjesmama, dok im se Shirley Manson priključila 1994. godine nakon turneje sa svojim dotadašnjim bendom. Butch Vig je već ranije radio s najvećim svjetskim bendovima, a najpoznatiji je kao producent legendarnog Nirvaninog albuma Nevermind i suradnjama sa Sonic Youth i Smashing Pumpkins.

Vig je 2012. godine od uglednog časopisa NME uvršten među top 10 najboljih producenata na svijetu. Garbage su 1995. godine počeli objavljivati singlove s prvog istoimenog albuma, a pjesme "Stupid Girl" i "Only Happy When It Rains" osvojile su svjetske top liste te osigurale njihovom prvom albumu visoke pozicije na top listama i prve nominacije za čitav niz glazbenih nagrada, između ostalog i tri Grammy nominacije. Drugi album Version 2.0 nastavio je s osvajanjem top lista, okrunjen je dvjema Grammy nominacijama te proglašen jednim od najboljih albuma 1999. godine po sudu kritike.

Garbage su radili i na soundtracku za 19. film o Jamesu Bondu te su objavili naslovnu pjesmu "The World Is Not Enough" koja je postigla veliki svjetski uspjeh te je bila jedna od najprodavanijih pjesama 1999. godine. Svoj treći studijski album Beautiful Garbage objavili su 2001. godine, a nakon objave albuma Bleed Like Me 2005. godine bend je najavio kako se razilaze na neki vrijeme, no već 2007. godine uspješna četvorka vratila se na scenu s kompilacijskim albumom Absolute Garbage. Službeno su se ponovno okupili 2011. godine te su godinu kasnije objavili album Not Your Kind of People, a 2016. godine objavljuju Strange Little Birds. Kako su najavili, Garbage će ove godine objaviti sedmi studijski album, kojeg ćemo imati prilike uživo poslušati na zagrebačkom Jarunu ovoga ljeta!

Garbage se na INmusic festivalu #14 pridružuju The Cure, Foalsima, LP, Kurt Vile & The Violators, Franku Turneru & The Sleeping Souls te Peter, Bjorn and Johnu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja. INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.