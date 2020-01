Franka iskreno o prvim danima majčinstva koje provodi bez Ćorluke: 'Ne spavam noćima'

Franka Batelić u velikom stilu vratila se na hrvatsku glazbenu scenu.

Samo 16 dana nakon što je rodila sina Viktora, pjevačica je nastupila na dodjeli nagradi Cesarica u zagrebačkoj City Plazi, ali i osvojila glavnu nagradu - Cesaricu za hit godine "Sve dok sanjaš", za koju je glazbu napisao Branimir Mihaljević, a tekst Neno Ninčević.

Franka se za pobjedu borila s hitovima Petra Graše, Nine Badrić, Damira Kedže, Željka Bebeka, Pravila igre, Ivana Zaka, Marka Kutlića, Mije i Marka Tolje i Opće opasnosti, a budući da su o nagradi odlučivali isključivo fanovi, pobjeda je tim veća. - Hvala baka servisu koji mi je omogućio da budem ovdje s vama, kazala je Franka na pozornici, a nakon dodjele priznala nam je kako sve do zadnjeg dana nije bila sigurna hoće li moći doći.

- Osjećam se odlično, nije mi bio problem vratiti se na pozornicu samo dva tjedna nakon poroda. Kad volite ovaj posao kao što ga ja volim, i kad je sve prirodno, onda mi ništa nije teško, kazala nam je Franka. a onda i odgovorila na pitanje koje sve zanima - kako je mali Viktor? - Ma Viktor je predivna beba. Naravno da se budi noću, ne spavam ni ja zbog njega, ali to je sve razumljivo - kazala je Franka i dodala da joj pomaže i njen suprug Vedran Ćorluka.

- Vedran je sada u Rusiji na pripremama svog kluba, ali koristi svaki slobodni trenutak da dođe.A kad ga nema, onda svaki dan zove i pita kako je naš Viktor - kazala je Franka. Ipak, nakon ovog nastupa Franka će se posvetiti majčinskim obvezama i odmoru, a nove pjesme malo će pričekati. Pjevačica je odmah nakon dodjele se pohvalila nagradom na svom Instagram profilu, a i ovu nagradu, za koju nam je kazala kako joj je jedna od najdražih u životu, posvetila je svom sinu.

- Hvala na svakom glasu, na svakom slušanju, hvala što ovoliko volite moje najdraže note. Ja ju sada idem pjevati svom Viktoru... ipak je to njegova pjesma - poručila je pjevačica fanovima. Inače, Franku na Instagramu prati 170 tisuća ljudi, a prije dva dana presretna mama je i objavila fotografiju Viktorovih ručica, uz posvetu "I odjednom je svaka pjesma, pjesma o tebi". Oduševljeni nagradom su bili i njeni suradnici, a autor glazbe Branimir Mihaljević kazao nam je kako uživa raditi s takvom profesionalkom kao što je Franka.

- Neno Ninčević i ja smo već uigran tim, no pjesma ne bi bila tako dobra da nije bilo Frankine vrhunske interpretacije. Neke je ova nagrada iznenadila, no to je samo još jedan pokazatelj koliku vojsku fanova ima Franka Batelić - kazao nam je Mihaljević.

Podsjetimo, Frankina i Vedranova ljubav započela je u ljeto 2012. godine tijekom izlaska na popularnom Zrću. Dežurni dušobrižnici bili su uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Par se vjenčao krajem srpnja 2018. na bajkovitom imanju u istarskim Balama.