Omiljeni hollywoodski glumac (74) o optužbama za seksualno zlostavljanje: 'Mislio sam da je smiješno'

Gotovo dvije godine nakon što su optužbe za neprimjereno ponašanje zaustavile produkciju filma "Being Mortal", glumac Bill Murray progovorio je o incidentu koji je, kako kaže, doveo do toga da se osjeća "ispečenim na roštilju" i koji ga i danas proganja. U iskrenom intervjuu za podcast The New York Timesa, "The Daily", Murray je iznio svoju stranu priče, tvrdeći da je mislio da je njegov postupak bezazlen i smiješan, te je kritizirao način na koji je situacija riješena.

Incident se dogodio u travnju 2022. na setu filma "Being Mortal", redateljskog debija Aziza Ansarija, u produkciji Disneyjeve tvrtke Searchlight Pictures. Produkcija je naglo prekinuta nakon što je mlađa članica filmske ekipe podnijela prijavu protiv Murraya. Prema ranijim izvještajima, Murray je navodno zaskočio ženu na krevetu korištenom kao rekvizit te je poljubio u usta, iako su oboje nosili zaštitne maske zbog COVID protokola. Incident je rezultirao internom istragom i nagodbom vrijednom više od 100.000 američkih dolara (približno 93.000 eura), koju je Murray isplatio ženi. Film, u kojem su glumili i Seth Rogen te Keke Palmer, nikada nije dovršen.

Murray je u podcastu potvrdio da je poljubio kolegicu kroz masku tijekom probe u zatvorenoj prostoriji, poštujući COVID mjere. "Ne znam što me potaknulo na to. To je nešto što sam već prije napravio nekome drugome i mislio sam da je smiješno, i svaki put kad se dogodilo, bilo je smiješno," objasnio je Murray. "Nosio sam masku i poljubio sam je, a i ona je nosila masku. Nije bilo kao da sam je dodirnuo, bio je to samo poljubac kroz masku, kroz još jednu masku, drugoj osobi. I nije bila strankinja," dodao je, napominjući da je s tom osobom ručao više puta. U intervjuu nije izravno komentirao navode da ju je i zaskočio.

Glumac je izrazio frustraciju ishodom, tvrdeći da je njegova namjera bila održati dobro raspoloženje na setu filma teške tematike. - Pokušao sam postići mir. Mislio sam da pokušavam postići mir - rekao je. - Na kraju sam, po mom mišljenju, bio ispečen na roštilju - tvrdi. Murray je oštro kritizirao reakciju odjela za ljudske resurse tvrtke Disney, opisujući ih kao "vjerojatno malo strože od vlada nekih zemalja". - Ispostavilo se da su postojali nekakvi raniji problemi i slične stvari. Ja sam bio u čudu, 'Što? Kako je itko trebao znati takve stvari?'" - rekao je, dodajući kako nije bilo prilike za razgovor ili pomirenje. - Nije bilo razgovora, ničega. Nije bilo mirenja, ničega. Otišlo je na tu suludu arbitražu, koju nikome ne preporučujem. Nikada, nikada to nemojte raditi. Jer mislite da je to pravda, a nije - poručuje Bill.

Unatoč svemu, Murray i dalje smatra svoj postupak bezazlenim. - Mislio sam da je lagano. Mislio sam da je smiješno. Meni je i dalje smiješno, ideja da nekoga poljubiš s maskom. I dalje je glupo. To je sve što je bilo - zaključio je glumac.

GALERIJA: FOTO Ludnica u Zagrebu i Splitu! Za Thompsona se traži karta više, evo najvećih redova