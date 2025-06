FOTO Zaručio se bivši dinamovac! Zaprosio je kći legendarnog nogometaša, ona pokazala raskošan prsten

Hrvatski nogometni reprezentativac i bivši igrač Dinama, Luka Ivanušec (26), podijelio je sretne vijesti, objavivši zaruke sa svojom dugogodišnjom partnericom Tiom Vugrinec. Ivanušec se potrudio da prosidba bude za pamćenje, priredivši romantičnu scenu s laticama ruža, svijećama i natpisom "Will you marry me". Tia je ponosno pokazala elegantni dijamantni prsten, a za posebnu je prigodu odjenula crno-bijelu prugastu haljinu, dok je Luka nosio bijelu košulju i sive hlače.

Par je sretnu vijest potvrdio na Instagramu, a u opisu zajedničke fotografije stajao je datum "12.6.2025." uz emotikone prstena i srca, čime su otkrili i kada se prosidba dogodila. Ubrzo su uslijedile brojne čestitke, a objavu su lajkovima podržali brojni Lukini suigrači i kolege, među kojima su Luka Modrić, Bruno Petković, Lovro Majer, Martin Baturina, Dario Špikić i Boško Šutalo, dok mu je među prvima čestitao i bivši suigrač iz Dinama, Mahir Emreli. Tia Vugrinec dolazi iz poznate sportske obitelji. Njezin otac je Davor Vugrinec, legendarni napadač i s 145 postignutih golova najbolji strijelac u povijesti Prve HNL. Tijekom bogate karijere nosio je dres Varteksa, Rijeke, Dinama, Zagreba i Slaven Belupa.

Lijepa plavuša igru svog dečka često prati s tribina i velika mu je podrška, a 26-godišnji Luka jednom prilikom otkrio je kako se počela razvijati njihova ljubav. - Tia i ja poznajemo se iz djetinjstva. Dolazimo iz istoga grada, a prije četiri godine baš smo se upoznali. Odmah mi se svidjela zbog pameti i ljepote, a danas mi je uz obitelj najveća podrška u ovom što radim i bila je iznimno ponosna na nastup u reprezentaciji - izjavio je Luka za Story. Ljetni odmor su provode na Pagu s prijateljima.

- Već godinama dolazimo ovdje jer je pravo mjesto za opuštanje. Ljeto mi je omiljeno godišnje doba. Odmaram se na plaži, volim sunce i plivanje, to me baš opušta, a navečer odemo do grada u šetnju - opisao je u razgovoru Luka kako je proveo dane odmora. Spremno je odgovorio i na pitanje planiraju li uskoro svadbu.

- Ne opterećujemo se vjenčanjem, lijepo nam je zajedno - kaže Ivanušec koji je nogomet počeo igrati kao devetogodišnjak u NK Novi Marof. Tamo mu je prvi trener bio Milan Miketek, a njegov talent primijetio je i trener Zoran Kastel, koji je htio da Luka dođe u Varaždin, te se to i dogodilo kad mu je bilo 12 godina.

Nije to bilo lako organizirati radničkoj obitelji, Ljubešćica je 25 kilometara od Varaždina pa su ga roditelji vozili na trening poslije škole. No, kad je krenuo u srednju školu u Varaždinu, bilo je već lakše jer je odmah poslije nastave išao na trening. Završio je srednju Prehrambeno-tehnološku školu, zanimljivo je da je praksu obavio u zagrebačkoj tvornici Kraš, koju je poslije s Nenadom Bjelicom i cijelom momčadi obišao i rado se prisjetio svojih radničkih dana.

Nakon što je maturirao u Zagrebu je upisao fakultet te ga i završio, s 22. godine na zagrebačkom Sveučilištu Libertas završio je studij sportskog menadžmenta i ima titulu prvostupnika ekonomije te iza imena i prezimena može staviti kraticu bacc. oec.