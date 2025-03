FOTO Voditeljica na drastičan način tražila pomoć! Držala je papirić na prozoru, a potom je prebačena u bolnicu

Američka televizijska voditeljica Wendy Williams (60) bori se s frontotemporalna demencija i afazija te se trenutačno nalazi pod sudski određenim skrbništvom. No, nakon jedne epizode voditeljica je hospitalizirana. Wendy je snimljena na prozoru centra za skrb u New Yorku. U rukama je držala papirić na kojem je pisalo: "Upomoć! Wendy!!" Policija je za New York Post rekla da su je otpratili do vozila hitne pomoći, nakon čega je prevezena u bolnicu.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, voditeljica je nedavno dala emotivan intervju u radijskoj emisiji "The Breakfast Club", gdje je otkrila kako se osjeća zarobljenom u ustanovi za starije osobe u New Yorku, bez pristupa osnovnim slobodama, prenosi Daily Mail. Tijekom intervjua je naglasila kako nema pristup internetu, laptopu ili mobitelu koji može primati pozive - može samo upućivati pozive. - Nisam kognitivno oštećena, ali se osjećam kao u zatvoru - izjavila je vidno uznemirena Williams. Posebno je naglasila kako se osjeća izolirano i neprimjereno smješteno s obzirom na svoje godine i zdravstveno stanje:

- Ovdje sam s ljudima u 70-im, 80-im i 90-im godinama. Nešto nije u redu s ljudima na ovom katu. Gledam televiziju, slušam radio, gledam kroz prozor. Sjedim ovdje i život mi prolazi. Nisu mi dali da sa sobom uzmem mačke, a to sam jako željela - tvrdi bivša voditeljica 'Wendy Williams Showa'.

Pritom Wendy energično osporava tvrdnje svoje skrbnice Sabrine Morrissey koja ju je opisala kao "trajno nesposobnu i kognitivno oštećenu". - Zadnje tri godine provela sam rođendane sama - rekla je Williams kroz suze tijekom emotivnog dijela intervjua i dodala: -To je emocionalno zlostavljanje - kaže.

Williamsina nećakinja Alex Finnie stala je u obranu svoje tetke tijekom intervjua, opisujući ustanovu kao "luksuzni zatvor". Finnie je potvrdila da je njena tetka i dalje ista osoba kakvu su poznavali, unatoč tvrdnjama o kognitivnom oštećenju. Ova situacija podsjetila je mnoge na slučaj Britney Spears, te su Williamsini obožavatelji pokrenuli kampanju na društvenim mrežama s hashtagom #FreeWendy, zahtijevajući preispitivanje uvjeta njenog skrbništva i smještaja.

Njena povijest zdravstvenih problema seže u 2017. godinu kada se onesvijestila tijekom live emisije, nakon čega je 2018. dijagnosticirana Gravesova bolest, a 2019. je provela vrijeme u kući za trijeznost. Kasnije dijagnosticirana afazija utječe na komunikacijske sposobnosti, dok se demencija odražava na ponašanje i kognitivne funkcije.

Slučaj Wendy Williams pokrenuo je širu raspravu o pravima osoba pod skrbništvom i potrebi za reformom sustava koji bi trebao štititi, a ne ograničavati njihova osnovna ljudska prava. Mnogi stručnjaci ističu kako je potrebno pronaći bolju ravnotežu između zaštite ranjivih pojedinaca i očuvanja njihovog dostojanstva i autonomije.

GALERIJA Severina nije mogla sakriti emocije tijekom nastupa u Karlovcu