VIDEO Severina o svojoj poznatoj pjesmi: 'Napisala sam ga povodom teškog kretena, još mu nema pomoći'

Severina je proteklog vikenda u Karlovcu priredila nezaboravan koncert, a među pjesmama koje su oduševile publiku našla se i njezina davna uspješnica "Ostavljena". Karizmatična pjevačica ni ovoga puta nije propustila priliku za duhovite dosjetke i iskrene komentare, pa se tako obratila publici s pozornice, osvrćući se na svoj dinamičan život u kojem se koncerti i sudske parnice isprepliću.

"Sad je sve u redu, hvala na pitanju, odlično. Idem na sudove, to je normalna stvar... Malo sud, malo koncert... Netko bi možda i poludio, ali ja ne. Završila sam pravo usput," rekla je uz smijeh, a zatim zapjevala emotivnu baladu s albuma Dobrodošao u klub.

Nakon koncerta, Severina je na Instagramu podijelila isječak izvedbe pjesme, popraćen intrigantnim opisom koji je privukao pažnju njezinih pratitelja. Prisjetila se trenutka nastanka pjesme i priče koja ju je inspirirala.

"Ovu pjesmu napisala sam u Madridu, povodom jednog teškog kretena... Al' davno bilo... Premda, priča se da mu ni dandanas nema pomoći... Ali pjesma je vrhunska," napisala je pjevačica, ne krijući ironiju. Ohrabrila je i svoje pratitelje da podijele vlastita iskustva s ljubavnim brodolomima: "Ako imate i vi neku svoju priču, slobodno podijelite sa mnom... Dajte si oduška...", pozvala ih je. Pjesmu Ostavljena Severina je napisala 2011. godine, dok je bila trudna. Kako je svojedobno otkrila, pjesma je nastala iz osobnog emotivnog iskustva i nastavlja niz njezinih intimnih balada.

"To su one moje male i hermetične melodije s tekstovima namijenjenim svim ženama, kao svojevrsni nastavak pjesama Pogled ispod obrva ili Šta me sad pitaš šta mi je. Dok smo snimali album, ona se svima učinila jako bliskom i emotivnom. Svi koji su preslušavali album molili su me da je ne zapostavim i da za nju snimim spot," ispričala je kada je pjesma ugledala svjetlo dana.

Već tada su krenule glasine da je pjesma posvećena Milanu Popoviću, njezinom bivšem partneru i ocu njezina sina, s kojim godinama vodi pravne bitke. Iako nikada nije izravno potvrdila te špekulacije, mnogi obožavatelji su u stihovima prepoznali elemente njezine tadašnje životne situacije. Inače, tijekom koncerta u Karlovcu na pozornicu je iznenada utrčao obožavatelj, a Severinina reakcija postala je viralni hit.

Mladić iz publike uspio se probiti do pozornice. Zaštitari su odmah reagirali, spremni da ga udalje, ali Severina ih je zaustavila. "Pustite ga, odličan je!" uzviknula je pjevačica, pokazujući još jednom svoju neposrednost i podršku obožavateljima. Video incidenta brzo se proširio društvenim mrežama, a publika je s oduševljenjem komentirala Severininu gestu. Mnogi su pohvalili njenu spontanost i srdačnost. Ubrzo je otkriveno da je "tajanstveni" plesač zapravo Leo Pavlačić, umjetničkog imena Leone Pavlashian, koji je javnosti poznat po svom nastupu u showu X Factor 2015. godine. Tada je privukao pažnju svojim nastupom u štiklama, a sada je ponovno pokazao svoj talent, ovaj put na Severininoj pozornici.