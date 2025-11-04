Naši Portali
POSEBAN DAN

FOTO Veliko slavlje u domu Franke i Vedrana Ćorluke! Evo što je pjevačica napisala u emotivnoj poruci

Foto: Instagram
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
04.11.2025.
u 20:45

U domu poznatog para jutros je vladala posebna atmosfera. Njihova kći Greta slavi treći rođendan, a pjevačica Franka Batelić podijelila je dirljivu priču na svom Instagramu

Pjevačica Franka Batelić i njezin suprug, bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka, danas imaju veliki razlog za slavlje. Njihova mlađa kći Greta slavi svoj treći rođendan, a ponosna mama podijelila je djelić slavljeničke atmosfere na društvenim mrežama. Pokazala je iznenađenje koje je dočekalo slavljenicu, odnosno Gretu okruženu ružičastim balonima s motivom jednoroga. Uz prizor je napisala kratku, ali emotivnu poruku: - Moja čarobna djevojčica danas slavi 3. - dajući naslutiti da je veselje započelo od ranog jutra.

Greta je mlađe dijete u obitelji, a uz nju, Franka i Vedran imaju i starijeg sina Viktora, rođenog 2020. godine. Iako par rijetko dijeli detalje iz privatnosti, pjevačica je jednom prilikom otkrila ponešto o osobnostima svoje djece. - Viktor i Greta imaju ritma i obožavaju plesati - izjavila je tada, opisavši slavljenicu kao vrlo društvenu i znatiželjnu djevojčicu kojoj je omiljena aktivnost druženje u parku.

Foto: Instagram screenshot

Ljubavna priča Franke i Vedrana Ćorluke već godinama privlači pažnju javnosti i slovi za jednu od najljepših na domaćoj sceni. Njihov zajednički put započeo je 2012. godine na popularnoj plaži Zrće, a svoju su vezu okrunili brakom u srpnju 2018. na romantičnoj ceremoniji u istarskim Balama. Dvije godine nakon vjenčanja postali su roditelji sina Viktora, a obitelj je postala bogatija za još jednog člana dolaskom Grete u studenom 2022. godine.

FOTO Pogledajte kako je izgledalo raskošno vjenčanje Vedrana Ćorluke i Franke Batelić
1/17

Unatoč velikoj popularnosti koju oboje uživaju, Franka i Vedran poznati su po tome što svoj obiteljski život nastoje zadržati podalje od očiju javnosti. Detalje iz svoje intime dijele tek u rijetkim prigodama, zbog čega svaka njihova objava, poput ove rođendanske, izazove posebno oduševljenje i brojne pozitivne reakcije. Slove za jedan od najskladnijih i omiljenih domaćih parova, a današnje slavlje u njihovom domu samo je još jedna potvrda obiteljske sreće.
Ključne riječi
showbiz slavlje rođendan kći Franka Batelić Vedran Ćorluka

