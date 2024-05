FOTO Trudna Hana Huljić napokon snimljena nakon objave sretnih vijesti. Uživala na koncertu supruga

Petar Grašo sinoć je održao koncert na splitskoj Rivi povodom proslave blagdana svetog Duje i Dana grada, a supruga Hana Huljić Grašo ponosno ga je gledala i podržavala s ekipom iz prvog reda. Ondje se lijepa Hana nikako nije mogla sakriti od fotografa, a očito je kako je uživala gledajući svog voljenog Petra. Inače, Grašo je prošlog tjedna potvrdio za domaće medije kako sa suprugom čeka drugo dijete, a ona je prvi put otkad je objavljena ta lijepa vijest uhvaćena u javnosti.

Podsjetimo, Hana i Petar vjenčali su se veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a u srpnju iste godine dobili su kćerkicu Albu. Bračni par uspješno čuva svoju privatnost i rijetko ih imamo priliku vidjeti zajedno, a Hana je dosad na društvenim mrežama objavila samo jednu njihovu obiteljsku fotografiju.

Naime, fotografi su ih listopadu 2021. godine uhvatili u romantičnoj šetnji centrom Zagreba, a splitski glazbeni par ostao je tada vjeran svojim principima i nisu odgovarali na brojne medijske upite. Romansa dvoje glazbenika čije su obitelji već desetljećima prijateljski i poslovno povezane rodila se u ljeto 2021. godine, negdje u kolovozu, nedugo nakon što je javnost saznala kako su nakon 24 godine veze prekinuli Danijela Martinović i Petar. Par na početku nije htio komentirati u medijima svoju romansu, pa je tada Hanin otac Tonči Huljić na neki način preuzeo ulogu glasnogovornika i ekskluzivno za Večernji list rekao:

- Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa.

U jednom intervju prije nekoliko godina, kada su Petar i Hana objavili pjesmu "Srce za vodiča" Tonči Huljić je otkrio kako je Hana kao mala gajila simpatije prema Petru. - Hana će mi zamjeriti što ovo pričam. Ona je bila zaljubljena u Petra Grašu, a to je bilo dok je bila mala, jer je on bio stalno u našoj kući. Njena želja je bila da surađuju i to su učinili. Ona je čula pjesmu "Srce za vodiča" i jako joj se svidjelo. Rekla je: "Hajde tata molim te da ja pjevam taj ženski vokal." Ispalo je jako dobro. Pjesma je neobična, a ona se pojavljuje i u spotu - ispričao je tada Huljić.

