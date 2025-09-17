FOTO Tko su djeca Ivana Turudića? Zgodni sin rado pozira s tatom, a kći je završila studij u inozemstvu

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas u Saboru brani svoje prvo godišnje izvješće o radu DORH-a za 2024. godinu. Tim povodom zanimanje javnosti je veliko, a mnogi se prisjećaju i Turudićevog privatnog života, od toga da je oženjen, njegove supruge ginekologinje Tatjane Pavelić Turudić te njihovo dvoje djece, kćeri Nikoline Marije i sina Ivana.

Naime, godine 2017. Ivan Turudić prvi put u javnosti pojavio se s 32-godišnjom kćeri Nikolinom Marijom Turudić posjetivši mjuzikl "Mirakul" o pobjedi sinjskog puka nad turskim osvajačima prije tri stoljeća. Spomenuti mjuzikl osmislio je pjevač Dražen Žanko s kojim je Ivan Turudić prijatelj pa je svoju atraktivnu kći brinetu izveo na druženje i kulturno uzdizanje.

Tko su djeca Ivana Turudića? Kći živi daleko od Hrvatske, a sin voli pozirati s tatom

Nikolina Marija Turudić završila je studij povijesti umjetnosti na jednom od najprestižnijih sveučilišta u Americi – Cornell Universityju u saveznoj državi New York. Godine 2017. domaći mediji pisali su o brineti i navodili kako samo trenutačno boravi u Hrvatskoj, a inače živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali prošle godine doznali smo kako Nikolina živi u Hrvatskoj i da u tom trenutku radi u jednoj medijskoj kući. I njezin stariji brat Ivan studirao je preko bare, na prestižnom Ivy Leagueu Sveučilištu Pennsylvania. Oboje su uspješno igrali tenis, baš kao i njihov tata Ivan Turudić koji je ovih dana glavna tema domaće javnosti i medija.

Foto: facebook

Turudićev sin Ivan Turudić junior rođen je u lipnju 1991. godine, a nakon završetka fakulteta u SAD-u vratio se u Hrvatsku, gdje je neko vrijeme živio s roditeljima, a potom se odselio. Oboje djece, i sin i kći imaju otvorene profile na društvenoj mreži Facebook, a Ivan ima sliku sa svojim ocem gdje poziraju nasmiješeni i sretni. Njegova kći svojedobno je objavila i zajedničku obiteljsku fotografiju, a na jednoj je pozirala sama i držala cigaretu u ruci.

Foto: facebook

Podsjetimo, glavni državni odvjetnik u braku je s ginekologinjom Tatjanom Pavelić Turudić. Tatjana radi u bolnici Sveti Duh, a imali smo nekoliko prilika vidjeti je sa suprugom u javnosti. Par je spremno pozirao, a moglo ih se vidjeti i na zagrebačkoj špici. Supružnici su se zajedno pokazali na nekoliko događanja, poput onoga u Muzeju za umjetnost i obrt na predstavljanju monografije "Šezdesete u Hrvatskoj: Mit i stvarnost". Zajedno su bili i na promociji knjige Luke Modrića "Moja igra".