FOTO Sve je šokiralo kako izgleda majka naše zgodne pjevačice: Nakon dugo vremena objavila je zajedničku fotku

Domaća pjevačica Domenica Žuvela usprkos popularnosti vješto čuva privatnost svojih najbližih, a obiteljske fotografije tek u rijetkim prilikama dijeli na društvenim mrežama gdje je prate deseci tisuća ljudi. Jedna takva ukazala se sada i Domenica je odlučila odati počast svojoj majci Romani putem Instagram priča. Pjevačica je objavila zajednički selfi na kojem njoj i majci društvo pravi njihov psić. - Mama - napisala je kratko Žuvela uz fotografiju i dodala emotikon cvijeta, a u prvom planu su široki osmjesi dvije dame, koje su oči sakrile iza sunčanih naočala. Zanimljivo, Domenica i Romana prije nekoliko su godina zajedničkom fotografijom uspjele zbuniti fanove pjevačice.

Naime, Žuvela je 2020. objavila fotografiju s večere s majkom, a mnogi su zbog Romaninog mladolikog izgleda tvrdili kako je riječ o dvije vršnjakinje. - "A koja je tu mama?", "Kao da s tobom sjedi prijateljica, a ne mama.... baš je zgodna", "Dvije lijepe dame", "Ma ljepote naše", "Bože dragi što ste lijepe, zgodne. Domi, puno sličiš na mamu" - bili su neki od komentara na objavu.

Iako ih ne pokazuje često u javnosti, pjevačica nikad nije skrivala kako joj je obitelj najveća podrška. Osim majke, Domenica ima oca Linda koji je pomorac te mlađu sestru Lindu i brata Luku. Posebnu vezu gaji s bakom i djedom, koje od svih članova obitelji najviše pokazuje na društvenim mrežama. Žuveli cvijeće cvate i na ljubavnom planu, pa tako već 15 godina ljubi samozatajnog odvjetnika Ivana Bačića, s kojim se upoznala na rodnoj Korčuli.

Podsjetimo, u javnosti su se pojavili samo jednom, prije nepune tri godine u Splitu na predstavljanju rakija i likera Tončija Huljića. Fotografi su ih uhvatili dok su razgovarali s Andreom Andrassy. Da Domenica ima dečka, doznalo se tijekom showa "Ples sa zvijezdama" u kojemu se natjecala. - Ja sam žena od riječi pa ću reći da imam dečka - rekla je tada.