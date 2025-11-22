FOTO Suprug Blanke Vlašić pokazao tko mu pravi društvo u kući, a svi su gledali u detalj na njegovoj ruci

Ruben Van Gucht, belgijski sportski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, na društvenim mrežama privlači puno pozornosti. Sada je na Instagramu podijelio snimku iz doma u kojoj je pokazao kako provodi slobodno vrijeme. Ležao je na kauču s laptopom u krilu, okružen trima psima, a pozornost je privukao i vjenčani prsten koji je nosio.

Foto: Instagram screenshot

Inače, iznenadio je javnost velikom životnom promjenom. Usred glasina o bračnoj krizi, pohvalio se početkom DJ karijere. Svojim je pratiteljima objavio da je debitirao u belgijskom klubu ZUCO Roosdaal. - Priprema, pozor, sad! Prvi set ikad - i sigurno neće biti posljednji - poručio je, otkrivši da je publici ponudio miks klupskih klasika po svom guštu, kombinirajući house, retro i trance.

Ovaj karijerni zaokret ostvarenje je sna koji seže u njegovo djetinjstvo, a inspiriran je rođakom, DJ-em Dominiqueom Dedeckerom. - Jednom nam je dao kazetu sa snimljenim setom. Tu smo kazetu doslovno ‘izlizali’ u automobilu. Ljubav prema toj glazbi osjećam i danas - napisao je Van Gucht, sretan što započinje novo poglavlje u svom životu.

Objava o novom poglavlju stiže u trenutku sve glasnijih šuškanja o problemima u braku s Blankom Vlašić. Nagađanja je potaknulo njezino nedavno gostovanje u emisiji HRT-a ‘Dobro jutro, Hrvatska’, gdje su gledatelji primijetili da ne nosi vjenčani prsten. Iako nije komentirala privatni život, mnogi su taj detalj protumačili kao jasan znak krize.

S druge strane, Van Gucht je nedavno za belgijske medije pričao o razlozima raspada njegovog prvog braka s Laurence Van Tongerloo. - To se počelo razvijati već tijekom mog prvog braka, osjećaj da možda želim ostati zauvijek s jednom osobom, ali isto tako želim moći istraživati. Tada je to pošlo po zlu i to ostaje najveća mrlja u mom životu. Sada ne mogu ispraviti neke stvari i nadoknaditi ih - priznao je Ruben. - Mogao sam se vratiti tradicionalnom načinu ljubavnog života, ali to bi značilo da varam samoga sebe. Oduvijek sam znao da moj izbor neće biti najpopularniji niti najprihvaćeniji, i da će izazvati negativne reakcije okoline. No, svaku večer mogu mirno pogledati sebe u ogledalo - dodao je.

Podsjetimo, Ruben i Blanka vjenčali su se u tajnosti u svibnju 2022. i kasnije dobili sina Monda, a Van Gucht je ranije otkrio da žive u otvorenom braku. Čini se da sada, uz DJ karijeru, gradi i onu televizijsku. Najavio je sudjelovanje u popularnim belgijskim showovima poput “Celebrity MasterChef”, na taj način dajući naslutiti da njegova karijera u domovini ide uzlaznom putanjom, neovisno o privatnim turbulencijama.