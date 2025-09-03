FOTO Slavna glumica proslavila 59. rođendan u seksi crvenom bikiniju na palubi jahte: 'Još uvijek plešem'

Slavna meksičko-američka glumica Salma Hayek Pinault još je jednom dokazala da su godine za nju uistinu samo broj, proslavivši svoj 59. rođendan na način koji je ostavio bez daha njezinih nekoliko desetaka milijuna pratitelja na Instagramu. Ikona stila i filmskog platna podijelila je fotografiju koja odiše čistom životnom radošću, a na kojoj pozira u zanosnom crvenom bikiniju na palubi jahte, s čašom osvježavajućeg pića u ruci, dok iza nje sunce zalazi u more, stvarajući prizor kao iz najljepših snova. Njezin osmijeh i energija poručuju jedno – život je lijep, a ona u njemu uživa punim plućima, nadahnjujući žene diljem svijeta.

Fotografija, snimljena u takozvanom "zlatnom satu", prikazuje Salmu u punom sjaju. Odjevena u žarko crveni bikini koji savršeno naglašava njezine poznate obline, glumica nazdravlja kameri, a time i svojim obožavateljima, s izrazom čistog veselja na licu. Tamne sunčane naočale i ležerno raspuštena kosa upotpunjuju ovaj opušteni, ali glamurozni prizor s luksuzne jahte. Lokacija nije otkrivena, no idilična pozadina mora i zalazećeg sunca sugerira da je svoj poseban dan proslavila na nekom rajskom mjestu, daleko od svjetla reflektora, okružena mirom i ljepotom prirode.

Uz fotografiju, Salma je podijelila i dirljivu poruku na engleskom i španjolskom jeziku, zahvalivši svima na podršci. "59 krugova oko sunca i još uvijek plešem. Živjeli svi vi i hvala vam na ljubavi", napisala je glumica, dodavši emotikone sunca, plesačice, torte i srca. Njezine riječi, jednostavne, ali snažne, savršeno sažimaju njezin duh – duh žene koja slavi svaki trenutak i koja je zahvalna na putu koji je prešla. "Ples" o kojem govori nije samo fizički, već metafora za njezin pristup životu – dinamičan, strastven i nezaustavljiv.

Očekivano, objava je u rekordnom roku postala viralna, a lavina komentara i lajkova preplavila je njezin profil. Obožavatelji, prijatelji i kolege iz svijeta showbiza utrkivali su se u čestitkama i komplimentima. "Sretan rođendan", "Kraljica", samo su neke od poruka koje su se nizale. Komentari su stizali sa svih strana svijeta, dokazujući njezin globalni status ikone. Mnogi su istaknuli kako izgleda apsolutno nevjerojatno te da je prava inspiracija, a njezina pojava u bikiniju postala je glavna tema rasprava na društvenim mrežama, gdje se slavi njezina prirodna ljepota i samopouzdanje.

Ova rođendanska proslava savršeno se uklapa u filozofiju koju Salma promovira već godinama. U intervjuu iz svibnja 2025. godine, otvoreno je govorila o svom pristupu "gracioznom starenju", ističući kako je za nju ključ u prihvaćanju sebe i njegovanju unutarnjeg zadovoljstva, a ne u opsesivnoj borbi protiv vremena. Njezina pojava na naslovnici meksičkog izdanja časopisa Sports Illustrated Swimsuit u srpnju 2025. godine bila je još jedna potvrda njezina statusa bezvremenske ljepotice koja ruši stereotipe o dobi u industriji zabave. Salma ne skriva svoje godine; ona ih ponosno slavi, pokazujući da ljepota i seksepil ne poznaju granice.

Put Salme Hayek do vrha bio je sve samo ne lagan. Rođena kao Salma Valgarma Hayek Jiménez 2. rujna 1966. godine, karijeru je započela u rodnom Meksiku, gdje je postala zvijezda zahvaljujući telenoveli Teresa i hvaljenom filmu Midaq Alley. No, njezin san bio je Hollywood. Unatoč početnim poteškoćama i predrasudama s kojima se suočavala kao latinoamerička glumica, njezina upornost i neosporan talent doveli su je do suradnje s redateljem Robertom Rodriguezom u filmovima Desperado i Od sumraka do zore, koji su je lansirali među holivudske zvijezde.

Vrhunac njezine glumačke karijere stigao je 2002. godine s filmom Frida, biografskom pričom o slavnoj slikarici Fridi Kahlo. To nije bio samo još jedan film za Salmu; to je bio njezin projekt iz snova za koji se borila godinama, uloživši svu svoju strast i energiju. Njezina transformacija i izvedba donijele su joj nominaciju za Oscara za najbolju glavnu glumicu, čime je ušla u povijest kao prva Meksikanka koja je ostvarila to priznanje.

Osim glume i produkcije, Salma je poznata i kao velika humanitarka i aktivistica. Zajedno sa suprugom, francuskim milijarderom i izvršnim direktorom korporacije Kering, François-Henrijem Pinaultom, aktivno sudjeluje u radu Kering fondacije, posvećene borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja. Njihova predanost ovom cilju pokazuje da svoj golemi utjecaj koriste za stvaranje pozitivnih promjena u društvu. U braku s Pinaultom od 2009. godine, s kojim ima kćer Valentinu Palomu, Salma je pronašla i osobnu sreću, uspješno balansirajući između zahtjevne karijere i obiteljskog života.