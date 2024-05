U glazbenom svijetu bukti rat repera - stihovima se vrijeđaju kao nikada do sada

'the new look'

Priča o ratu i modi, o balskim haljinama dok je Pariz pod okupacijom, nije jednostavna ili crno bijela. Coco Chanel svoju je modnu kuću doista zatvorila čim je počeo rat, čak prije njemačke okupacije Pariza, vjerojatno zbog rata sa sindikatom radnika u modnoj industriji. Ona je bila veoma silovita kad joj je prijetilo da ostane bez dijela svoje velike zarade. Za vrijeme rata živjela je u pariškom Ritzu, simbolu luksuza, ali i hotelu koji je u godinama rata bio prepun njemačkih oficira i špijuna. Na početku serije piše da je rađena prema istinitim događajima. I doista, kad opisuje veze Coco Chanel s nacistima, a s druge strane stravičnu sudbinu Diorove sestre Catherine, koja je od početka rata sudjelovala u pokretu otpora i skrivala Židove, mi osjećamo da je to istinita, neuljepšana slika Pariza u ratu.