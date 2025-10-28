FOTO Naša glumica podijelila dirljiv prizor i napisala: Moja hrabra kći i ja

Glumica Tara Rosandić, koju publika obožava zbog njezinih upečatljivih uloga na kazališnim daskama i malim ekranima, posljednjih mjeseci proživljava najvažniju životnu ulogu – onu majke. Nakon što je u srpnju ove godine na svijet donijela svoje prvo dijete, kćerkicu Lisu, glumica je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelila tek pokoji detalj iz svog novog života, brižno čuvajući intimu svoje obitelji. Međutim, njezina posljednja objava na Instagramu dirnula je i rasplakala mnoge, otkrivši što su prošle u prvim danima Lisinog života. Tara je otkrila da je svoju kćer prvi put mogla zagrliti tek dvadeseti dan nakon poroda.

"Grlile smo se prvi puta dvadeseti dan njezinog života, moja hrabra kćer i ja. Da mi je do savjesti, rada i života, ja bih protiv toga prosvjedovala, je l'’ da?", napisala je Tara. Njezine riječi odjeknule su posebno snažno jer je ranije otkrila da je malena Lisa na svijet stigla prerano. Prerani porod za svakog je roditelja izvor ogromnog stresa i straha, a odvojenost od djeteta koje se bori za život u inkubatoru jedno je od najtežih iskušenja. Tara je u tih dvadeset dana mogla samo promatrati svoje dijete, čekajući dan kada će napokon osjetiti toplinu njezine kože na svojoj.

Ova objava nije ostavila ravnodušnima njezine brojne pratitelje, prijatelje i kolege. U komentarima se slila prava bujica ljubavi i podrške. "Sreća neizmjerna, divne ste!", "Divne ste", "Čestito, neka je živo i zdravo", samo su neke od poruka koje su joj uputili. Posebno se istaknuo komentar jedne pratiteljice koja je podijelila slično iskustvo, potvrđujući koliko je Tarina priča stvarna i bliska mnogim ženama: "I mi istoooo! Mogla sam je vidjet samo pola sata dnevno !!!!!". Upravo ta razmjena iskustava pokazuje snagu društvenih mreža kada se koriste za stvaranje zajednice i pružanje utjehe u teškim vremenima. Tara je svojom iskrenošću otvorila prostor za dijalog o temi o kojoj se još uvijek nedovoljno govori.