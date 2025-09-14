Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PODIGNULA PRAŠINU NA MREŽAMA

FOTO Naša bivša misica zatvorila usta hejterima: 'Sramota za jednu majku da se tako snima?'

Foto: Žanamari Lalić/Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
14.09.2025.
u 15:27

Bivša misica progovorila je o negativnim komentarima koje dobiva na svoj račun, a više detalja doznajte u nastavku

Fitness trenerica i naša bivša misica, Renata Lovrinčević Buljan ponovno je podignula prašinu na društvenim mrežama. Naime, osim što je svi poznaju kao ženu koja brine o svom izgledu te vodi zdrav način života, ona je i majka bivšeg hajdukovca.

Tako je sada na Instagramu objavila fotografije na kojima pozira u narančastom minijaturnom bikiniju u kojem se ističe njezina savršena linija. Također, uz fotografije stoji i prilično dugačka poruka hejterima nakon kritika zbog fotografije u bikiniju, naglasivši da je ponosna na svoje tijelo i godine truda koje stoje iza njega.

- Sramota za jednu majku da se tako snima? Čujem ovako: "Sramotno dobro izgleda, samo da ne vidiš mog muža ili djecu i reći ćeš mi da mogu i ja". Ljubim sve i razumijem. Nemojte se ljutiti i padati na površinu, duša i srce su najvažniji, zaista. Ja sam trener, vi niste i ne morate pokazivati ​​tijelo kao ja. Ja ću vam željeti pokazati zdravo tijelo nastalo godinama rada na drugim ljudima, kuhanjem i širenjem ljubavi oko sebe - započela je Renata.

Gabrijela Žalac udala se za srednjoškolsku ljubav i rodila u ranim godinama, muž zbog nje vrijeđao novinare
1/14

- Prestanite o ženama u kupaćem kostimu govoriti kao da su gole. Nitko nije nijednom muškarcu u kupaćim hlačicama rekao da sramoti svoju djecu. Da objasnimo, na plaži se svi gledamo, jesu bolje žene koje idu na plažu s manje ljudi od onih s više ljudi. Instagram je samo veća plaža od tvoje. Ja sam profesor i posao mi je da vas učim najbolje što znam o zdravom životu. Dio toga je ne daj na sebe i svoj put - napisala je kondicijska trenerica.

Foto: Instagram

FOTO HRT-ova voditeljica nakon razvoda od poduzetnika u vezi je sa splitskim inženjerom! Zablistala je na špici
1/23

Atraktivna Splićanka, koja na društvenim mrežama ima 160.000 pratitelja, redovito promovira zdrav način života kojeg i sama prakticira. U svojoj najnovijoj objavi, Renata je odlučno poručila da neće dopustiti da je kritike poljuljaju. Snažnom porukom, ova fitness trenerica ponovno je dokazala da samopouzdanje i predan rad na sebi prevladavaju sve predrasude. Podsjetimo, Renata se proslavila 2000. godine kada je ponijela titulu Miss Universe Hrvatske. Danas je svi znamo kao plavušu, no u to vrijeme bila je brineta kovrčave smeđe kose. Prije osvajanja titule radila je kao spasiteljica na plaži, a bez problema prošla je casting za izbor za Miss Universe. 

Ključne riječi
misica trenerica Renata Lovrinčević Buljan showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
15:45 14.09.2025.

Tko je uopće ona ?

WC
wolf_cro2
15:41 14.09.2025.

Koje mlaćenje prazne slame... Kome smeta neka ne gleda. Meni nije nešto napeta, mislim jasno mi je da dolaskom godina valja pronaći i trajnog sponzora pa se valja reklamirati, ali definitivno na nju sikte mlađe od nje a koje su se zapustile pa liče na tko zna što. I to što je majka... Jest, ali odraslog klipana, ne djeteta u osnovnoj školi. Činjenica jest da za svoje godine dobro izgleda, a sve ostalo je stvar pristupa.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Minea nastupila na Happy festu
Video sadržaj
VELIKO SLAVLJE

Bliži nam se spektakl! Minea će koncertom u Lisinskom proslaviti 30 godina karijere! Pridružit će joj se i kolege

Još samo nekoliko dana dijeli nas od posebne večeri u Lisinskom, kada će Renata Končić Minea, jedna od najomiljenijih pop ikona domaće glazbene scene, obilježiti 30 godina uspješne glazbene karijere i proslaviti rođendan, za koji u svom prepoznatljivom stilu, uz smijeh, kaže: "Trideseti!". Koncert "Minea i prijatelji – Mojih 30 godina" održat će se u srijedu, 17. rujna 2025., u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a Minea publici obećava večer ispunjenu emocijama, hitovima i brojnim iznenađenjima.

Učitaj još