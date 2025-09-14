FOTO Naša bivša misica zatvorila usta hejterima: 'Sramota za jednu majku da se tako snima?'

Fitness trenerica i naša bivša misica, Renata Lovrinčević Buljan ponovno je podignula prašinu na društvenim mrežama. Naime, osim što je svi poznaju kao ženu koja brine o svom izgledu te vodi zdrav način života, ona je i majka bivšeg hajdukovca.

Tako je sada na Instagramu objavila fotografije na kojima pozira u narančastom minijaturnom bikiniju u kojem se ističe njezina savršena linija. Također, uz fotografije stoji i prilično dugačka poruka hejterima nakon kritika zbog fotografije u bikiniju, naglasivši da je ponosna na svoje tijelo i godine truda koje stoje iza njega.

- Sramota za jednu majku da se tako snima? Čujem ovako: "Sramotno dobro izgleda, samo da ne vidiš mog muža ili djecu i reći ćeš mi da mogu i ja". Ljubim sve i razumijem. Nemojte se ljutiti i padati na površinu, duša i srce su najvažniji, zaista. Ja sam trener, vi niste i ne morate pokazivati ​​tijelo kao ja. Ja ću vam željeti pokazati zdravo tijelo nastalo godinama rada na drugim ljudima, kuhanjem i širenjem ljubavi oko sebe - započela je Renata.

- Prestanite o ženama u kupaćem kostimu govoriti kao da su gole. Nitko nije nijednom muškarcu u kupaćim hlačicama rekao da sramoti svoju djecu. Da objasnimo, na plaži se svi gledamo, jesu bolje žene koje idu na plažu s manje ljudi od onih s više ljudi. Instagram je samo veća plaža od tvoje. Ja sam profesor i posao mi je da vas učim najbolje što znam o zdravom životu. Dio toga je ne daj na sebe i svoj put - napisala je kondicijska trenerica.

Atraktivna Splićanka, koja na društvenim mrežama ima 160.000 pratitelja, redovito promovira zdrav način života kojeg i sama prakticira. U svojoj najnovijoj objavi, Renata je odlučno poručila da neće dopustiti da je kritike poljuljaju. Snažnom porukom, ova fitness trenerica ponovno je dokazala da samopouzdanje i predan rad na sebi prevladavaju sve predrasude. Podsjetimo, Renata se proslavila 2000. godine kada je ponijela titulu Miss Universe Hrvatske. Danas je svi znamo kao plavušu, no u to vrijeme bila je brineta kovrčave smeđe kose. Prije osvajanja titule radila je kao spasiteljica na plaži, a bez problema prošla je casting za izbor za Miss Universe.