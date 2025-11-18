FOTO Liječnica iz 'Braka na prvu' o vjeri: 'Ona je tiha, intimna, nježna, a mjesto joj je svuda gdje je iskrena'

Liječnica i influencerica Petra Meštrić koju javnost pamti i po sudjelovanju u RTL-ovom showu "Brak na prvu" vrlo je aktivna na društvenim mrežama gdje govori o raznim temama. Petra je do sada iznijela svoje mišljenje o vezama, medicini, turističkim destinacijama, a sad i o vjeri. Petra, koja na društvenim mrežama ima više od 80 tisuća pratitelja, podijelila je fotografije iz Padove te ispričala kako gleda na vjeru te što joj ona znači. Pozirajući ispred velebne Bazilike svetog Antuna Padovanskog, u elegantnoj, ali opuštenoj modnoj kombinaciji, koja se sastojala od prugaste plave košulje i duge, lepršave suknje s tropskim uzorkom, Petra je napisala svoje mišljenje.

- Je li vjeri mjesto na društvenim mrežama? Pitanje na koje ni sama nemam jedan odgovor. Jer vjera je tiha, intimna, nježna. A Instagram je često sve suprotno. Ali onda se zapitam – gdje se točno povlači crta između dijeljenja i “ostavimo nešto za sebe”? Može li nešto ostati sveto čak i ako je podijeljeno s tisućama ljudi? Ponekad se ljudi boje da objavljivanjem nešto gubi smisao. Da će neki ljudi pomisliti: “Ma to sve radi zbog contenta.” A istina je da neke stvari nosim u sebi puno prije nego što ih itko vidi online. Što vjera meni predstavlja? Mir. Smjernicu kad ne znam gdje dalje. Podsjetnik da je dobro moguće i onda kad sve izgleda teško. Nešto što ne moram dokazivati, komentirati ni opravdavati. Moj odgovor je jednostavan: Vjeri je mjesto svuda gdje je iskrena. Pa čak i ovdje među filterima, lajkovima i malim isječcima naših života - poručila je Petra.

Liječnica i influencerica radila je na zamjeni u ambulanti obiteljske medicine kada je doživjela neugodnu situaciju. U ordinaciju je ušao fino odjeven gospodin srednjih godina. Nakon uzete anamneze, 31-godišnja liječnica zatražila ga je da skine majicu radi pregleda. No, pacijent je imao omalovažavajuću primjedbu koja ju je šokirala. A on meni, mrtav ozbiljan... Ali ja bih da me pregleda doktorica, a ne vi, mlada sestrica’. U tom trenutku meni mozak na laganoj vatri, ali ja profesionalna. Kažem ‘Gospodine, ja sam doktorica. Ako želite da vas pregleda neka druga doktorica, možete pokušati negdje drugdje - poručila je. Podijelivši priču na društvenim mrežama, izazvala je podijeljene reakcije svojih pratitelja. Dok su je mnogi podržali, zgroženi pacijentovim ponašanjem, dobar dio pratitelja smatrao je da je njezina uvrijeđenost pretjerana.

Komentari poput: - "Bar ste dobili kompliment da ste mladi", "Gospodin ti je dao kompliment, razmisli malo", "Moj muž da ste u našem gradu, bi izmišljao bolesti da ga pregleda doktorica kao vi" - sugerirali su da bi trebala biti sretna što je zamijenjena za nekog mlađeg, ignorirajući problem profesionalnog podcjenjivanja. Raspravu je potaknula i poruka medicinske sestre: - Draga Petra, to samo znači da mu se niste predstavili prilikom njegovog ulaska u ambulantu. Često ljudi završe pregled i kažu da nemaju pojma tko ih je pregledao, ‘valjda doktor’. Pozdrav od malo starije sestrice - na što su joj ljudi pisali da to nije potrebno.

Ipak, mnogi su stali na stranu doktorice Meštrić. - Čitam komentare i ne mogu se načuditi. Suma sumarum, doktori moraju biti ružni i nevidljivi, ako si plava, glupa si, ako si crna, isto si glupa, ali se praviš, ako si dobro i kvalitetno obučena, sponzoruša. Pa dokle ide ljudska glupost i zavist - sažela je jedna njezina vjerna pratiteljica.

Na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Petra Meštrić je objavila seriju fotografija koje su njezine pratitelje ostavile bez daha, ali ne zbog glamuroznih izdanja na koja su navikli, već zbog sirove i bolne iskrenosti. Podijelila je stvarne, gnjusne i duboko uvredljive komentare koje je dobivala tijekom godina, pokazujući tamnu stranu javnog života i interneta.

Objava, koja je u kratkom roku prikupila tisuće reakcija, sastoji se od niza Petrinih fotografija iz različitih životnih situacija – od opuštanja u jacuzziju i uživanja u restoranu, do radnog okruženja u liječničkoj ordinaciji. Međutim, idilične prizore narušavaju brutalni tekstualni natpisi koji lebde preko slika. Riječi poput "Glupačo.", "Bolje da šutiš i kuhaš.", "Izgledaš kao lutka bez mozga." i "Da nemaš tijelo, nitko te ne bi primijetio." samo su neki od primjera verbalnog zlostavljanja s kojim se ova mlada i uspješna žena suočava.

Posebno su bolni komentari koji pokušavaju omalovažiti njezin profesionalni uspjeh i svesti je isključivo na fizički izgled. Uvrede poput "Imaš noge za šipku, a ne za ordinaciju." i "Nisi ti doktorica, nego sponzoruša." zadiru u samu srž njezina identiteta, pokušavajući izbrisati godine truda, učenja i odricanja koje je uložila u svoju medicinsku karijeru. Upravo je fotografija na kojoj Petra pozira u liječničkoj kuti, s osmijehom na licu, dok iznad nje stoji optužba da je "sponzoruša", izazvala najviše zgražanja među njezinim pratiteljima.