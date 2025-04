FOTO Kći Siniše Vuce na zanimljiv način mu čestitala važan dan! Evo kako su zaplesali

Glazbenica Brigita Vuco putem društvene mreže Instagram podijelila je kako njezin otac, 54-godišnji Siniša Vuco, slavi rođendan. Uz videozapis u kojem pleše sa svojim ocem u svečanoj dvorani, atraktivna Splićanka koja danas živi u Zagrebu kratko je napisala: "Sretan rođendan, tata", uz bijeli emotikon srca.

Podsjetimo, glazbenik Siniša Vuco ženio se dva puta, jednom se razveo, a danas je u braku s Jelenom Vuco, s kojom ima četvero djece – dva sina i dvije kćeri. Najpoznatija javnosti su djeca iz njegova prvog braka, Brigita i Vilibald Vuco. Brigita je svojedobno za portal Story.hr govorila o odnosu s ocem i podršci koju joj pruža:

– Ponosan je na mene što slijedim svoje snove, što sam autentična i što ne obraćam pažnju na negativne komentare. Iako njegujemo potpuno drugačije glazbene stilove, zajednička ljubav prema glazbi i moj nedavni ulazak na scenu dodatno su nas zbližili – ispričala je tada Brigita.

Ni Vuco nije krio oduševljenje talentom svoje kćeri: – Piše pjesme i glazbu, sve radi sama, bez ičije pomoći. Vjerujte mi, za trap-glazbu nije se rodila talentiranija osoba. Ušla je u to iz hobija, a sada surađuje s producentom Arianom, sinom Alke Vuice. Ono što njih dvoje stvaraju iznimno je kvalitetno, a Arian produkciju radi vrhunski. Kad je prvi put čuo kako pjeva, odmah je znao da je to pun pogodak. Brigita ima sjajan vokal, a i lijepa je – na mene, naravno – rekao je Vuco u razgovoru za tportal.

Osim glazbene karijere, Brigita je ocu donijela i posebno životno veselje – unuku, s obzirom na to da mu je rodila prvo unuče. Javnosti je poznat i njezin brat Vilibald, koji je prije nekoliko godina bio poseban gost u popularnom showu Ples sa zvijezdama, gdje je nastupio uz Domenicu Žuvelu i Alana Walmea. Tada su krenule glasine o njegovoj mogućoj vezi s pjevačicom, koja u to vrijeme još nije otkrila identitet svog partnera. No, Vilibald je to brzo demantirao, istaknuvši kako su on i Domenica samo bliski prijatelji. Mediji su nedavno pisali i o njegovoj djevojci, koju sada više ne skriva od javnosti.

