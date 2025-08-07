FOTO Kći Harisa Džinovića hvalisala se s torbicom od 17 tisuća eura na glavi! Ovo još niste vidjeli

Kći bosanskohercegovačkog folk pjevača Harisa Džinovića i dizajnerice Meline Galić, Đina Džinović na društvenoj mreži TikTok i Instagram iznenadila je pratitelje posljednjom objavom. Naime, snimila se kako pleše s torbom na glavi, a bila je toliko sretna što posjeduje torbicu skuplju od vrtoglavih 17 tisuća eura.

Riječ je o Hermès Birkin torbi, a čija cijena inače može premašiti i više stotina tisuća eura, ovisno o modelu i koži od koje je izrađena ova prestižna torba, koja je "statement peace". - Čekala sam toliko dugo priliku da ju ponovno izvadim iz ormara - napisala je kći Harisa Džinovića te mnoge ostavila u čudu, kako tako mlada 21-godišnjakinja uopće posjeduje tako skupu stvar. Inače, ovaj trend na TikToku pokrenula je slavna milijarderka Kylie Jenner kako također nosi Birkin skupocjenu torbicu i uz to pije piće...

Osim torbe na glavi istaknula je i ljetnu haljinu koja je naglasila njezine obline, bila je okružena cvijećem, a pogled s terase pucao je na more. Inače, Harisova i Melinina kći na ovoj društvenoj mreži broji više od 145 tisuća pratitelja, a s njima dijeli detalje kako se dobro provodi u izlascima, pokazuje skupocjene krpice, dizajnerske torbice i prestižni nakit koji si malo koja dvadesetogodišnjakinja uopće može priuštiti.

U srpnju prošle godine pisali smo kako se Đina provodi sa svojim emotivnim partnerom kojemu još uvijek nije pokazala lice te se ne zna o kojem je muškarcu riječ. Na njezinu profilu osvanula je fotka iz provoda, u jednom od najluksuznijih ljetovališta u Francuskoj, Saint-Tropezu. Mladu influencericu grlio je i ljubio dečko kojemu je lice prekrila velikim bijelim srcem, i tako sve ostavila u neizvjesnosti da nagađaju o kojem je točno dečku riječ. Mlada Đina oduvijek privlači veliku pažnju svojih pratitelja atraktivnim objavama i luksuznim načinom života, a mediji su je doslovce pratili u stopu nakon razvoda njezinih roditelja.

Jednom prilikom otkrila je i da ponekad zna lagati svoje pratitelje. - Na TikToku radim sve i ništa. Radim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratitelji u pitanju, pričam s njima, odgovaram na njihova pitanja, zanima ih izgled i prehrana. Ja sam i pokazala i neke svoje fotografije i videa iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do prije možda dvije godine. I prije godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dvije različite osobe - istaknula je Đina Džinović, prenosi Blic.

- Često me pitaju za savjete, koje vježbe radim, iako ja, doduše, više ne treniram. Malo volim i lagati i da dalje treniram. Kažem da ponekad treniram, jednom nedjeljno radim neke vježbe, ali ništa specijalno - dodala je Đina ranije u emisiji "Praktična žena". Mlada brineta je istaknula kako se ranije i suočavala s problemima akni na licu, koji zapravo muči mnoge tinejdžere. - Imala sam katastrofa problem s licem, ali sam puno radila na tome. To je bio i pubertet. Sada imam čisto lice i pokušavam objasniti djevojkama da je to sve normalno, da imaju bubuljice. Jednom sam objavila fotografiju bez ikakvih filtera i usporedila je s jednom koju sam fotošopirala, a i kada ih ne bi uređivala dobivala sam pozitivne reakcije publike, što me doista šokiralo. Ipak, drago mi je - objasnila je Harisova kćer koja se našla u fokusu medija zato što su joj se roditelji čak nakon više od dvadeset godina braka razveli.