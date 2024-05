FOTO Jeste li znali da Lidija Bačić ima brata? Njegov izgled mami uzdahe žena

Hrvatska pjevačica Lidija Bačić (38) svoje društvene mreže uglavnom koristi za posao i objavljivanje osobnih užitaka, no svoj privatni život, izuzev izležavanja na plažama, vješto krije od očiju javnosti. Naime, malo kome je poznato kako Lidija ima dvije sestre - Lucu i Doru - i brata koje rijetko pokazuje na fotografijama.

Ipak, prije par godina Lidija je odlučila podijeliti rijetke prizore svojeg druženja s bratom Frankom Bačićem, prvo putem Facebooka, a onda i na Instagramu. - Kava s bratom Frankom, neprocjenjivo - napisala je zanosna pjevačica. Iako nije ljubitelj društvenih mreža, Franko je odmah privukao pozornost žena svojim tamnim tenom i mišičavom građom.

- "Lijep brat i lijepa sestra", "Bravo, tko nema ne može ni znati kako je lijepo imati sestru i brata", "Cijela familija prezgodna", "Lijepi, kulturni, divni svi...uživajte" - neki su od komentara objave na Facebooku, na kojoj muški predstavnik obitelji Bačić nosi crnu potkošulju i kratku kosu, osim kave na stolu ispred sebe ima mobitel i sat, a na rukama se vide dvije tetovaže.

Druga prilika u kojoj je lijepa Splićanka pokazala Franka dogodila se krajem ljeta 2018., kad je na Instagramu objavila sliku s mora. - Ovo ljeto sam imala 30 koncerata pa sam konačno uhvatila par dana za odmor. Moj brat Franko i ja ( dvije sestre nisu mogle s nama ). Nazdravljam vam pivom (ne volim šampanjac) - otkrila je vlasnica hita 'Kaktus'. Franko je tom prilikom imao nešto dužu kosu i veću bradu, a još uvijek je održavao besprijekornu fizičku formu.

Bez obzira što o njima ne voli mnogo govoriti, Luca, Dora i Franko na svoju slavnu sestru mogu biti itekako ponosni. Popularna Lille mnogima je jedna od najzgodnijih domaćih ljepotica. Pjevačica, koju smo navikli gledati u mikro mini suknjama, pripijenim kombinezonima ili doista ‘vrućim‘ kratkim hlačicama ponekad se snima i u badićima, te rado pokazuje svoje obline.

Lidija je nedavno odgovorila i na novinarsko pitanje kakav je muškarac može osvojiti i je li slobodna. - Može me osvojiti muškarac koji ima stav, koji zna što hoće, duhovit i pametan... Ali stav je najvažniji, to čime muškarac zrači. A sad da li sam slobodna...Recimo to ovako, kad se pojavi onaj pravi, sigurno ću ga javno pokazati i svi će znati tko je taj posebni - kazala je.

Otkrila je i kako fit liniju održava plivanjem, a super vježba joj je i penjanje na Marjan. - Puno plivam, ali stvarno puno. Taj osjećaj vode na tijelu mi nikad ne može dosaditi. Penjem se na Marijan iznad Splita, tamo ima samo do gore oko 900 stepenica, to je super vježba, izjavila je jedna od najpopularnijih domaćih glazbenih izvođača.

