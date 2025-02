FOTO Hrabra ljepotica koja se bori s rakom pokazala ožiljke na poznatom natjecanju i oduševila svijet

Talijanska manekenka Bianca Balti, poznata po svojoj iznimnoj ljepoti i uspješnoj karijeri, nedavno je oduševila javnost pojavljivanjem na prestižnom glazbenom festivalu Sanremo. No, ovo nije bilo obično pojavljivanje – Bianca je, boreći se s rakom jajnika, pokazala nevjerojatnu snagu i hrabrost, dijeleći svoju priču s milijunima gledatelja.

Balti, koja je godinama krasila naslovnice svjetskih časopisa, uključujući i Playboy, preuzela je ulogu suvoditeljice druge večeri festivala. Njezino pojavljivanje u elegantnoj bijeloj haljini s izrezom koji je otkrivao ožiljke od dvostruke mastektomije, kao i njena glava bez kose, posljedica kemoterapije, poslali su snažnu poruku o prihvaćanju, hrabrosti i borbi protiv raka.

Bianca je otvoreno progovorila o svojoj borbi s rakom jajnika, otkrivenim u rujnu 2024. godine. Nakon što je završila u hitnoj pomoći zbog jakih bolova u trbuhu, suočila se s dijagnozom koja joj je, kako kaže, promijenila život. Nakon operacije uslijedila je kemoterapija, koja je završena krajem siječnja ove godine.

Bianca je na Instagramu podijelila emotivnu objavu povodom Svjetskog dana borbe protiv raka, opisujući svoje iskustvo i naglašavajući kako je zahvalna na svakom novom danu. - To je uvijek bio samo običan dan na koji bi me podsjetile objave na društvenim mrežama, iako mi je teta umrla od raka dojke kada je imala 39 godina, a mojoj majci je prije par godina dijagnosticiran mijelom. I bez obzira na moju vlastitu dijagnozu iz 2021. koja je pokazala da nosim gen BRCA1 zbog kojeg sam 2022. otišla na preventivnu duplu mastektomiju. Rak nije mogao zaokupirati moje misli, kamoli moje tijelo - započela je Balti objavu 4. veljače, pa nastavila:

- Sve do 8. rujna 2024. godine, dana kada je rak, specifično rak jajnika, došao u moj život. Bio je kao smrtna kazna. Krenula sam na putovanje s kemoterapijom 14. listopada i trajao je sve do 27. siječnja i, začudo, tijekom ovih nekoliko mjeseci, osjećala sam se življe nego ikada prije. Više nisam uzimala svoj život zdravo za gotovo. Bila sam jako zahvalna. Sve je počelo izgledati kao blagoslov. Bilo je teško, ali nije sasvim gotovo još. No, nikada ne bih birala ni jedan drugi put. Kažu: "Što vas ne ubije, učini vas jačim", no iz svog iskustva mogu reći - zbog onog što me nije ubilo, zavoljela sam život puno više - zaključila je manekenka.

Bianca Balti nije samo supermodel; ona je i inspiracija mnogim ženama. Njezina otvorenost o zdravstvenim problemima, uključujući i odluku da javno pokaže ožiljke od mastektomije, kojoj se podvrgnula preventivno nakon što je otkrila da ima genetsku predispoziciju za razvoj karcinoma dojke i maternice, još 2023. godine, potaknula je mnoge žene da se testiraju i preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem.

"Svaki put kad javno govorim o onome što mi se desilo, žene me kontaktiraju i kažu mi da su uradile mamografiju ili testirale svoje gene," izjavila je Bianca. Inače, ona je majka dvije kćeri, 17-godišnje Matilde i 9-godišnje Mije.

