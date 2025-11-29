FOTO Evo koje je sve estetske zahvate radila Meri iz 'MasterChefa'

Poznata hrvatska influencerica i bivša sudionica kulinarskog showa MasterChef, Meri Goldašić, odlučila je stati na kraj nagađanjima i brojnim upitima o estetskim zahvatima koje svakodnevno dobiva u svoj inbox. S obzirom na to da njezinu publiku na Instagramu, kako sama navodi, čine 96 posto žene koje su uglavnom zrelije dobi, osjetila je potrebu da još jednom "istrese" sve detalje o svom izgledu.

Popis zahvata prilično je dugačak i obuhvaća razne dijelove tijela. U svojoj objavi priznala je da je napravila povećanje grudi, korekciju usana, redovito koristi filere i botoks za peglanje borica, a podvrgnula se i operaciji nosa te estetskom sređivanju zubi. Osim kirurških i injektivnih metoda, Goldašić je otkrila da veliku pažnju posvećuje i njezi kože, pa je tako isprobala i PRP tretman lica, poznatiji kao "vampirsko pomlađivanje", koji koristi vlastitu krvnu plazmu za regeneraciju i sjaj kože. Uz sve to, njezin fizički izgled rezultat je i napornih treninga te kontrolirane prehrane.

Foto: Instagram screenshot

Njezin stil komunikacije oduvijek je bio prožet humorom i sarkazmom, pa ni ova ozbiljna tema nije prošla bez njezinih karakterističnih opaski koje su nasmijale tisuće ljudi. Uz popis korekcija, Meri je u svom stilu poručila: - Eto je*i ga, da pi*ka biti lako, pi*ka bi bio svatko - dodavši emotikon koji plače od smijeha. Ovakvim pristupom Meri je još jednom potvrdila status jedne od najomiljenijih domaćih influencericama koja se ne trudi prikazati život savršenijim nego što on zapravo jest, već servira realnost upakiranu u zabavan sadržaj.

Meri Goldašić bori se s teškom dijagnozom: Oči bi se prevrnule, a znalo bi doći i do nekontroliranog mokrenja

Jedan od najvažnijih dijelova njezine objave odnosio se na financijsku stranu ovih nimalo jeftinih zahvata, gdje je Meri naglasila svoju neovisnost. Istaknula je kako je svaku stavku s popisa platila isključivo vlastitim novcem te da će to nastaviti raditi i u budućnosti, odbacujući bilo kakve insinuacije o sponzorima. Tom prilikom uputila je i snažnu poruku svim ženama koje je prate, toplo im savjetujući da se potrude osigurati vlastitu egzistenciju kako nikada ne bi morale ovisiti o drugima.