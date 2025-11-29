Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BEZ DLAKE NA JEZIKU

FOTO Evo koje je sve estetske zahvate radila Meri iz 'MasterChefa'

Foto: Instagram
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
29.11.2025.
u 17:00

Bivša kandidatkinja MasterChefa i popularna influencerica Meri Goldašić bez zadrške s pratiteljima je podijelila detaljan popis svih estetskih korekcija kojima se podvrgnula, uz prepoznatljivu dozu humora

Poznata hrvatska influencerica i bivša sudionica kulinarskog showa MasterChef, Meri Goldašić, odlučila je stati na kraj nagađanjima i brojnim upitima o estetskim zahvatima koje svakodnevno dobiva u svoj inbox. S obzirom na to da njezinu publiku na Instagramu, kako sama navodi, čine 96 posto žene koje su uglavnom zrelije dobi, osjetila je potrebu da još jednom "istrese" sve detalje o svom izgledu. 

Popis zahvata prilično je dugačak i obuhvaća razne dijelove tijela. U svojoj objavi priznala je da je napravila povećanje grudi, korekciju usana, redovito koristi filere i botoks za peglanje borica, a podvrgnula se i operaciji nosa te estetskom sređivanju zubi. Osim kirurških i injektivnih metoda, Goldašić je otkrila da veliku pažnju posvećuje i njezi kože, pa je tako isprobala i PRP tretman lica, poznatiji kao "vampirsko pomlađivanje", koji koristi vlastitu krvnu plazmu za regeneraciju i sjaj kože. Uz sve to, njezin fizički izgled rezultat je i napornih treninga te kontrolirane prehrane.

Foto: Instagram screenshot

Njezin stil komunikacije oduvijek je bio prožet humorom i sarkazmom, pa ni ova ozbiljna tema nije prošla bez njezinih karakterističnih opaski koje su nasmijale tisuće ljudi. Uz popis korekcija, Meri je u svom stilu poručila: - Eto je*i ga, da pi*ka biti lako, pi*ka bi bio svatko - dodavši emotikon koji plače od smijeha. Ovakvim pristupom Meri je još jednom potvrdila status jedne od najomiljenijih domaćih influencericama koja se ne trudi prikazati život savršenijim nego što on zapravo jest, već servira realnost upakiranu u zabavan sadržaj.

Meri Goldašić bori se s teškom dijagnozom: Oči bi se prevrnule, a znalo bi doći i do nekontroliranog mokrenja
1/17

Jedan od najvažnijih dijelova njezine objave odnosio se na financijsku stranu ovih nimalo jeftinih zahvata, gdje je Meri naglasila svoju neovisnost. Istaknula je kako je svaku stavku s popisa platila isključivo vlastitim novcem te da će to nastaviti raditi i u budućnosti, odbacujući bilo kakve insinuacije o sponzorima. Tom prilikom uputila je i snažnu poruku svim ženama koje je prate, toplo im savjetujući da se potrude osigurati vlastitu egzistenciju kako nikada ne bi morale ovisiti o drugima. 
Ključne riječi
showbiz estetski zahvati influencerica masterchef Meri Goldašić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

KNJIŽEVNA PREPORUKA

Knjiga Ivančice Đerić vrsta je maloga kulturološkog i književnog čuda poput djela "Ja se zovem lidija deduš"

"Milost za apatride" nije klasična knjiga izabranih pjesama, kakve se obično na kraju objavljuju, ili na životnim i stvaralačkim raskrsnicama, kada se svode računi i zajednici čitajućih prilaže se cjelina svoga rada. "Milost za apatride" naprosto je redovita knjiga jedne apartne pjesnikinje, u kojoj je sadržan njezin opsesivni tematski inventar. Premda su u njoj pjesme iz prethodnih knjiga, nije to autoričina osobna antologija

Učitaj još

Kupnja