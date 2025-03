FOTO Evo kako su Iris Livaja i Ana Gruica izgledale prije više od 20 godina, a i danas u nerazdvojne

ZANIMLJIVA RASPRAVA

Ida Prester otkrila što joj najviše smeta u braku, u komentarima joj se javio bivši dečko: 'Neka oni spavaju'

Generalno, sam dosta smirena i ne dira me puno toga u odnosu. Sve mi je okej - odvojen život, odvojeni izlasci, neurednost, nejavljanje na telefon, hrkanje, dlake... Ali koliko me iznervira kad partner kopa po telefonu ili ZASPE usred genijalne serije na koju se nabrijavam cijeli dan. Jedino TO se ne smije. Evo, ne kužim taj fenomen, napisala je Ida