Preminuo glumac kojeg svi znaju po ulozi u 'Ratovima zvijezda'

Svijet glume ostao je siromašniji za još jednog velikana. Clive Revill, svestrani novozelandski glumac čija je karijera trajala više od šest desetljeća, preminuo je u 95. godini života. Njegova kći Kate Revill potvrdila je za The Hollywood Reporter da je glumac preminuo u ustanovi za njegu u Sherman Oaksu u Kaliforniji, nakon duge borbe s demencijom, samo nekoliko tjedana prije svog 95. rođendana. Revill je ostavio neizbrisiv trag na Broadwayu, filmu i televiziji, a publici je najpoznatiji kao originalni glas Imperatora Palpatinea u filmu "Star Wars: Epizoda V – Imperij uzvraća udarac".

Clive Selsby Revill rođen je 18. travnja 1930. u Wellingtonu na Novom Zelandu. Njegov put do glumačke slave bio je neobičan. Radio je kao aktuar u banci kada je sudbonosno susreo legendarnog glumca Laurencea Oliviera i njegovu suprugu Vivien Leigh tijekom njihove turneje po Novom Zelandu. Prepoznavši Revillovu strast prema Shakespeareu i glumi, Olivier ga je potaknuo da dođe studirati u njegovu školu Old Vic Theatre School u Bristolu u Engleskoj. Revill je prikupio novac i 1950. godine otputovao u Englesku. Početak nije bio lak; borio se s nostalgijom i sumnjama u vlastiti talent. "Imao sam dvojbi u jednom trenutku kada sam pomislio: 'Ne mogu ja to. Ne mogu pronaći to u sebi'", prisjetio se u jednom intervjuu. Ključni razgovor s profesoricom pokreta pomogao mu je da pronađe "unutarnju istinu" koja ga je vodila kroz cijelu karijeru. Povratio je samopouzdanje i ubrzo počeo graditi impresivnu karijeru.

Nakon što je 1952. debitirao na Broadwayu u predstavi "Mr. Pickwick", Revill se pridružio Royal Shakespeare Company. Šezdesetih godina prošlog stoljeća postigao je značajan uspjeh na Broadwayu, zaradivši dvije nominacije za prestižnu nagradu Tony: prvu 1961. za ulogu Bob-Le-Hotua u mjuziklu "Irma la Douce", a drugu 1963. za hvaljenu izvedbu Fagina u mjuziklu "Oliver!".

Njegova svestranost došla je do izražaja i na filmu. Surađivao je s redateljem Billyjem Wilderom u dva filma: "Privatni život Sherlocka Holmesa" (1970.) i "Avanti!" (1972.), za koji je zaradio nominaciju za Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca. Glumio je uz bok Laurenceu Olivieru u filmu Otta Premingera "Bunny Lake je nestala" (1965.), pojavio se u čak dvije uloge (Škota i Arapa) u filmu "Modesty Blaise" (1966.) te utjelovio fizičara u hororu "Legenda o paklenoj kući" (1973.). Njegova filmografija uključuje i naslove poput "Kaleidoscope" (1966.), "Fathom" (1967.), "Crni vjetrenjača" (1974.), "Zorro: The Gay Blade" (1981.) te komedije Mela Brooksa "Robin Hood: Muškarci u tajicama" (1993.) i "Drakula: Mrtav i voljen" (1995.).

Iako je njegova filmska i kazališna karijera bila bogata, mnogi će ga pamtiti po glasu. Redatelj Irvin Kershner, s kojim je radio na filmu "A Fine Madness" (1966.), pozvao ga je da snimi nekoliko prijetećih rečenica za lik Imperatora Palpatinea u filmu "Star Wars: Epizoda V – Imperij uzvraća udarac" (1980.). Revillov glas korišten je u ključnoj sceni holografske komunikacije između Darth Vadera i Imperatora.

"Trebao mu je glas za Imperatora koji se pojavljuje samo kao holografska slika. Pokušao sam nekoliko puta i otkrio da najbolje funkcionira bez ikakvih emocija", izjavio je Revill. Iako je njegov glas kasnije zamijenjen glasom Iana McDiarmida (koji je glumio Palpatinea u kasnijim filmovima) u DVD izdanju iz 2004., Revillov originalni doprinos ostao je zapamćen među fanovima. Često je prepričavao kako bi iznenadio obožavatelje izgovarajući Imperatorovu rečenicu: "Postoji veliki poremećaj u Sili." Ljudi bi problijedili, a jedan je zamalo pao u nesvijest. Bio je i originalni glas Alfreda Pennywortha u prve tri epizode kultne animirane serije "Batman: The Animated Series" (1992.), prije nego što je ulogu preuzeo Efrem Zimbalist Jr. Posuđivao je glas i likovima u crtićima poput "Snorkijevci" te brojnim videoigrama, uključujući one iz franšize Star Wars ("X-Wing", "X-Wing vs. TIE Fighter", "The Old Republic"), "The Hobbit", "Marvel: Ultimate Alliance" (kao Doctor Doom) i "Pirates of the Caribbean: At World's End".

Tijekom desetljeća, Revill se pojavljivao u nizu popularnih televizijskih serija, pokazujući svoju nevjerojatnu prilagodljivost. Gostovao je u serijama poput "Columbo", "Maude", "Hart to Hart", "Dinastija", "Remington Steele", "Ubojstvo, napisala je", "Magnum, P.I.", "Zvjezdane staze: Sljedeća generacija", "Babylon 5", "Murphy Brown" i mnogim drugima. Njegova posljednja uloga na velikom platnu bila je u španjolskom filmu "Kraljica Španjolske" (2016.) uz Penélope Cruz, nakon čega se povukao iz glume. Iza sebe je ostavio kćer Kate, koju je dobio u braku s filmskom producenticom Suzi Schor-Revill, te unuku Kaylu.

